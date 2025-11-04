PM Kisan Yojana: खाते में कब आएंगे 21वीं किस्त के 2-2 हजार रुपये? किसान इस तरह पहले ही देख लें स्टेटस
किसानों के लिए खुशखबरी! प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त नवंबर के पहले हफ्ते में जारी होने की संभावना है। सरकार ₹2,000 की राशि सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर करेगी। ई-केवाईसी पूरा होना अनिवार्य है, और लाभार्थी सूची में नाम दर्ज होना चाहिए। किसान आधिकारिक वेबसाइट पर अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। किसानों के लिए अच्छी खबर है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का इंतजार जल्द ही खत्म हो सकता है। जी हां, हालिया मीडिया रिपोर्ट्स से पता चलता है कि केंद्र सरकार नवंबर के पहले हफ्ते में किसानों के खातों में ₹2,000 की राशि ट्रांसफर कर सकती है। यानी कि 5 नवंबर तक पैसे अकाउंट में आने की संभावना जताई जा रही है।
हालांकि इस बार भी केवल वही किसान किस्त के हकदार होंगे जिनका सभी जरूरी प्रोसेस पूरा हो गया है। इसके लिए E-KYC पूरा होना जरूरी है अगर आपने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराई है तो आपके अकाउंट में 21वीं किस्त के पैसा नहीं आएगा। इसलिए बेहतर होगा कि इस काम को सबसे पहले निपटा लें।
अगस्त में जारी हुई थी 20वीं किस्त
बता दें कि सरकार इस टाइम उन किसानों की लिस्ट तैयार कर रही है जिनके डॉक्यूमेंट सही हैं और जिनके बैंक अकाउंट आधार नंबर से लिंक हैं। जिन भी किसानों की जानकारी अधूरी या गलत मिलेगी, उनका भुगतान रोक दिया जाएगा। इससे पहले पिछली यानी 20वीं किस्त अगस्त में जारी की गई थी, जिसमें करीब 9.8 करोड़ किसानों को ₹2,000 की राशि सीधे उनके बैंक अकाउंट में भेजी गई थी। अब सभी को 21वीं किस्त का इंतजार है।
किन किसानों को मिलेगा 21वीं किस्त का पैसा?
इस योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनका नाम PM Kisan Portal की बेनेफिशरी लिस्ट में दर्ज है। साथ ही जिनका ई-केवाईसी प्रोसेस पूरा हो चुका है। इसके अलावा जिनके बैंक अकाउंट में कोई त्रुटि नहीं है और वो आधार से लिंक हैं। अगर इनमें से एक भी गलती हुई तो किस्त आपके अकाउंट में नहीं आएगी।
किसान इस तरह पहले ही देख लें स्टेटस
- सबसे पहले प्रधानमंत्री किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं।
- वेबसाइट की जगह आप चाहें तो PM Kisan Mobile App का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
- इसके बाद होम पेज पर Know Your Status या Beneficiary Status वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करें।
- इसके बाद नया पेज खुलने पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर कर दें।
- अगर रजिस्ट्रेशन नंबर याद नहीं है, तो Know Your Registration Number वाले ऑप्शन पर क्लिक करें।
- इसके बाद कैप्चा कोड डालकर Get Data या Get Details पर क्लिक करें।
- इतना करते ही अब आपकी स्क्रीन पर आपका भुगतान स्टेटस दिख जाएगा।
- इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपकी 21वीं किस्त जारी हुई है या नहीं।
यह भी पढ़ें- PM Kisan Yojana: क्या आपको मिलेगी 21वीं किस्त? किसान इस तरह पहले ही देख लें
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।