PM Kisan Yojana: क्या आपको मिलेगी 21वीं किस्त? किसान इस तरह पहले ही देख लें 

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। किसानों को हर साल PM Kisan सम्मान निधि योजना के तहत तीन बार आर्थिक सहायता दी जाती है। इस स्कीम के तहत केंद्र सरकार पात्र किसानों के बैंक अकाउंट में साल में तीन बार ₹2,000 की किस्त जारी करती है। अब किसानों को 21वीं किस्त का इंतजार है। पहले कहा जा रहा था कि सरकार दिवाली पर ये ₹2,000 की किस्त जारी कर सकती है लेकिन अब कहा जा रहा है कि अगले महीने सरकार 21वीं किस्त जारी कर सकती है। आइए जानते हैं कि किसे इसका लाभ मिलेगा और कैसे आप जान सकते हैं कि आपके अकाउंट में पैसे आएंगे या नहीं।

कब तक आ सकती है 21वीं किस्त? दरअसल, अभी तक सरकार ने 21वीं किस्त की आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की है लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स और सूत्रों के मुताबिक ऐसा कहा जा रहा है कि नवंबर 2025 में किसानों के अकाउंट में ये किस्त जारी की जा सकती है। इस बार भी पात्र किसानों को ₹2,000 की राशि सीधे उनके बैंक अकाउंट में भेजी जाएगी।

किन किसानों को मिलेगी 21वीं किस्त? इस स्कीम का लाभ सिर्फ उन किसानों को ही मिलेगा जिनका नाम PM Kisan Portal की लिस्ट में दर्ज है और जिनका ई-केवाईसी (e-KYC) पूरा हो गया है। अगर किसी किसान की ई-केवाईसी पूरी नहीं हुई है या उनके बैंक अकाउंट में कोई गड़बड़ी है तो भी उनकी किस्त नहीं आएगी।