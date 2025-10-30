PM Kisan Yojana: क्या आपको मिलेगी 21वीं किस्त? किसान इस तरह पहले ही देख लें
पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल तीन बार ₹2,000 की आर्थिक सहायता मिलती है। किसानों को 21वीं किस्त का इंतजार है, जो नवंबर 2025 में जारी होने की संभावना है। यह लाभ केवल उन किसानों को मिलेगा जिनका नाम पोर्टल पर दर्ज है और ई-केवाईसी पूरा हो चुका है। किसान वेबसाइट या ऐप पर जाकर अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। किसानों को हर साल PM Kisan सम्मान निधि योजना के तहत तीन बार आर्थिक सहायता दी जाती है। इस स्कीम के तहत केंद्र सरकार पात्र किसानों के बैंक अकाउंट में साल में तीन बार ₹2,000 की किस्त जारी करती है। अब किसानों को 21वीं किस्त का इंतजार है। पहले कहा जा रहा था कि सरकार दिवाली पर ये ₹2,000 की किस्त जारी कर सकती है लेकिन अब कहा जा रहा है कि अगले महीने सरकार 21वीं किस्त जारी कर सकती है। आइए जानते हैं कि किसे इसका लाभ मिलेगा और कैसे आप जान सकते हैं कि आपके अकाउंट में पैसे आएंगे या नहीं।
कब तक आ सकती है 21वीं किस्त?
दरअसल, अभी तक सरकार ने 21वीं किस्त की आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की है लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स और सूत्रों के मुताबिक ऐसा कहा जा रहा है कि नवंबर 2025 में किसानों के अकाउंट में ये किस्त जारी की जा सकती है। इस बार भी पात्र किसानों को ₹2,000 की राशि सीधे उनके बैंक अकाउंट में भेजी जाएगी।
किन किसानों को मिलेगी 21वीं किस्त?
इस स्कीम का लाभ सिर्फ उन किसानों को ही मिलेगा जिनका नाम PM Kisan Portal की लिस्ट में दर्ज है और जिनका ई-केवाईसी (e-KYC) पूरा हो गया है। अगर किसी किसान की ई-केवाईसी पूरी नहीं हुई है या उनके बैंक अकाउंट में कोई गड़बड़ी है तो भी उनकी किस्त नहीं आएगी।
PM Kisan 21वीं किस्त का स्टेटस कैसे चेक करें?
- सबसे पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं।
- आप चाहें तो वेबसाइट की जगह PM Kisan Mobile App का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
- अब होमपेज पर आपको कई ऑप्शन दिखाई देंगे। यहां से ‘Know Your Status’ या ‘Beneficiary Status’ पर क्लिक करें।
- अब आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, जहां आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है।
- अगर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको याद नहीं है, तो ‘Know Your Registration Number’ पर क्लिक करें।
- रजिस्ट्रेशन नंबर और कैप्चा कोड डालने के बाद ‘Get Data’ या ‘Get Details’ वाले ऑप्शन पर क्लिक करें।
- यहां अब आपको स्क्रीन पर आपका स्टेटस दिखा जाएगा जिससे पता चल जाएगा कि आपकी किस्त जारी हुई है या नहीं।
