PM Kisan Yojana: क्या छठ के बाद आएंगे 21वीं किस्त के 2-2 हजार? ऐसे ऑनलाइन लिस्ट में चेक करें अपना नाम
पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 21वीं किस्त का इंतजार है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह किस्त नवंबर 2025 के पहले हफ्ते में जारी हो सकती है। जिन किसानों ने ई-केवाईसी पूरा नहीं किया है या जिनके बैंक खाते में कोई समस्या है, उन्हें किस्त नहीं मिलेगी। लाभार्थी सूची में अपना नाम pmkisan.gov.in पर जाकर जांच सकते हैं।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। देशभर के करोड़ों किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana) के तहत हर चार महीने में ₹2,000 की सहायता राशि दी जाती है। इस स्कीम की अब 21वीं किस्त का इंतजार कई किसान लंबे वक्त से कर रहे हैं। दिवाली बीत चुकी है और अब छठ पर्व की शुरुआत के साथ ही किसानों के मन में ये सवाल है आ रहा है कि आखिर PM Kisan की 21वीं किस्त उनके अकाउंट में कब आएगी? चलिए आज इसी के बारे में विस्तार से जानते हैं, साथ ही ये भी जानते हैं कि किन किसानों को इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा।
21वीं किस्त के 2-2 हजार कब आएंगे?
दरअसल सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है, लेकिन हालिया मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि 21वीं किस्त नवंबर 2025 के पहले हफ्ते में जारी की जा सकती है। बताया जा रहा है कि यह किस्त बिहार विधानसभा चुनाव (6 और 11 नवंबर) से पहले किसानों के अकाउंट में पहुंच सकती है। बता दें कि जम्मू-कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल के किसानों को 21वीं किस्त का पैसा पहले ही ट्रांसफर कर दिया गया है।
क्या चुनावी माहौल में जारी होगी किस्त?
फिलहाल बिहार में विधानसभा चुनाव के चलते आचार संहिता लागू है, जिसके कारण ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या सरकार इस दौरान किस्त जारी कर सकती है? इस पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि नई योजनाएं घोषित नहीं की जा सकती, लेकिन पहले से चल रही स्कीम्स का भुगतान किया जा सकता है।
इन किसानों को नहीं मिलेंगे 21वीं किस्त के 2-2 हजार
अगर आपने नीचे बताए गए काम पूरे नहीं किए हैं, तो इस बार की किस्त आपके अकाउंट में नहीं आएगी
- सबसे पहले तो अगर आपने e-KYC पूरा नहीं किया है।
- अगर आपने आधार नंबर बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है।
- बैंक खाते में गलत IFSC कोड या अकाउंट नंबर है।
- बैंक अकाउंट बंद हो गया है।
आपके नाम या अन्य डिटेल्स में कुछ गलती है तो इन समस्याओं को ठीक कराने के बाद ही आपको अगली किस्त का पैसा मिलेगा।
PM Kisan Yojana की 21वीं किस्त आपको मिलेगी या नहीं?
अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं, तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें
सबसे पहले तो ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं।
इसके बाद होमपेज पर ‘किसान कॉर्नर’ सेक्शन ओपन कर लें।
इधर अब लाभार्थी सूची पर ऑप्शन पर क्लिक करें।
इसके बाद अब अपना राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव सेलेक्ट करें।
एन्ड में रिपोर्ट प्राप्त करें वाले ऑप्शन पर क्लिक करें।
इधर अब अगर आपको लिस्ट में आपका नाम दिख रहा है, तो समझिए कि आपकी किस्त जल्द ही खाते में ट्रांसफर हो जाएगी।
