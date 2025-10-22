PM Kisan Yojana: e-KYC नहीं किया तो अटक जाएगी ₹2,000 की किस्त, जानें कैसे करें मोबाइल से घर बैठे
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपये मिलते हैं। 21वीं किस्त का इंतजार है, जो नवंबर के पहले हफ्ते में आ सकती है। ई-केवाईसी (e-KYC) अनिवार्य है; बिना इसके किस्त अटक सकती है। मोबाइल से pmkisan.gov.in पर जाकर ई-केवाईसी अपडेट करें ताकि योजना का लाभ मिलता रहे।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। देशभर के करोड़ों किसानों के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-Kisan Yojana) के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। यह राशि साल में तीन किस्तों में ₹2,000-₹2,000 करके सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है। अब किसान 21वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो जल्द ही जारी हो सकती है। पहले कहा जा रहा रहा था की दिवाली पर सरकार किसानों को तोहफा दे सकती है लेकिन अब खबर है कि सरकार नवम्बर के पहले हफ्ते में यह राशि ट्रांसफर कर सकती है।
यानी जिन किसानों ने अपनी e-KYC पूरी कर ली है और जिनका बैंक अकाउंट आधार से लिंक है, उन्हें अगले कुछ दिनों में ₹2000 की अगली किस्त मिलने की उम्मीद है। हालांकि, सरकार ने अभी तक अगली किस्त की कोई डेट का ऐलान नहीं किया है। वहीं, अगर आपने अब तक आधार e-KYC नहीं करवाई है, तो आपके ₹2,000 अटक सकते हैं। सरकार ने यह प्रोसेस अनिवार्य कर दिया है ताकि योजना का लाभ केवल असली किसानों तक पहुंचे।
कैसे करें मोबाइल से आधार e-KYC अपडेट?
- सबसे पहले अपने मोबाइल में pmkisan.gov.in वेबसाइट ओपन करें।
- इसके बाद होमपेज पर दिए गए e-KYC ऑप्शन पर क्लिक करें।
- इधर अब अपना आधार नंबर और जरूरी जानकारी भरें।
- इसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP को एंटर करें।
- जैसे ही OTP वेरीफाई होगा, आपका e-KYC प्रोसेस पूरा हो जाएगा।
e-KYC क्यों जरूरी है?
दरअसल सरकार का उद्देश्य है कि पीएम किसान योजना का लाभ सिर्फ एलिजिबल किसानों को ही मिले और किसी भी तरह की धोखाधड़ी या फर्जीवाड़ा न हो। इसी वजह से बिना e-KYC वाले किसानों का नाम लाभार्थियों की लिस्ट से हटाया जा सकता है। ऐसे में अगर आपने अब तक e-KYC नहीं की है, तो जल्द से जल्द इसे कम्पलीट कर लें ताकि आपकी अगली ₹2,000 की किस्त टाइम पर मिल सके।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।