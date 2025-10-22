PM Kisan Yojana: e-KYC नहीं किया तो अटक जाएगी ₹2,000 की किस्त, जानें कैसे करें मोबाइल से घर बैठे

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। देशभर के करोड़ों किसानों के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-Kisan Yojana) के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। यह राशि साल में तीन किस्तों में ₹2,000-₹2,000 करके सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है। अब किसान 21वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो जल्द ही जारी हो सकती है। पहले कहा जा रहा रहा था की दिवाली पर सरकार किसानों को तोहफा दे सकती है लेकिन अब खबर है कि सरकार नवम्बर के पहले हफ्ते में यह राशि ट्रांसफर कर सकती है।

यानी जिन किसानों ने अपनी e-KYC पूरी कर ली है और जिनका बैंक अकाउंट आधार से लिंक है, उन्हें अगले कुछ दिनों में ₹2000 की अगली किस्त मिलने की उम्मीद है। हालांकि, सरकार ने अभी तक अगली किस्त की कोई डेट का ऐलान नहीं किया है। वहीं, अगर आपने अब तक आधार e-KYC नहीं करवाई है, तो आपके ₹2,000 अटक सकते हैं। सरकार ने यह प्रोसेस अनिवार्य कर दिया है ताकि योजना का लाभ केवल असली किसानों तक पहुंचे।