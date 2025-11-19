Language
    PVC आधार कार्ड बनवाने का सबसे आसान तरीका, घर के एड्रेस पर हो जाएगा डिलीवर

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 08:00 AM (IST)

    आजकल आधार कार्ड हर भारतीय के लिए जरूरी है। अगर आपका आधार कार्ड खो गया है या खराब हो गया है, तो UIDAI आपको PVC आधार कार्ड बनवाने की सुविधा दे रहा है। आप UIDAI की वेबसाइट पर जाकर 50 रुपये का शुल्क देकर PVC आधार कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं, जो 7 से 15 दिनों में आपके घर पर डिलीवर हो जाएगा।

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। हर भारतीय नागरिक के लिए आधार कार्ड आज सबसे अहम आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट में से एक बन गया है। आइडेंटिटी प्रूफ, सरकारी स्कीम के बेनिफिट, बैंक के काम, मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन से लेकर कई अन्य सर्विस में इसकी जरूरत पड़ती है। यहां तक की आप आधार कार्ड के जरिए ही एक नया SIM कार्ड भी ले सकते हैं। वहीं, अगर आपका आधार कार्ड खराब हो गया है या कहीं खो गया है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको मामूली शुल्क पर PVC आधार कार्ड मिल सकता है।

    दरअसल, UIDAI यूजर्स की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आधार कार्ड को PVC यानी प्लास्टिक कार्ड फॉर्म में उपलब्ध करवाने की सुविधा दे रहा है। रेगुलर कार्ड के मुकाबले ये कार्ड मजबूत, टिकाऊ और ATM-डेबिट कार्ड जैसा प्रीमियम लुक ऑफर करता है। अगर आप भी PVC आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं, तो आज हम आपको इसका सबसे आसान तरीका बताने वाले हैं। चलिए जानें...

    PVC आधार कार्ड ऑर्डर करने की प्रक्रिया

    • इसके लिए सबसे पहले myAadhaar.uidai.gov.in वेबसाइट पर जाएं।
    • इसके बाद होमपेज पर आपको Order Aadhaar PVC Card का ऑप्शन दिखाई देगा इसे सेलेक्ट करें।
    • अब आधार नंबर एंटर करें।
    • इसके बाद कैप्चा कोड डालें।
    • अब Send OTP पर क्लिक करें।
    • इसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या Alternate नंबर पर आए OTP को डालें।
    • डिटेल्स स्क्रीन पर दिखने के बाद Submit बटन पर क्लिक करें।
    • इसके बाद भुगतान पेज खुल जाएगा, जहां आपको 50 रुपये का शुल्क देना होगा।
    • पेमेंट पूरा होते ही आपका PVC आधार कार्ड ऑर्डर हो जाएगा।
    • कुछ ही दिनों में आपका PVC आधार कार्ड घर के एड्रेस पर डिलीवर हो जाएगा।

    कितने दिन में डिलीवर होगा PVC आधार कार्ड?

    कार्ड प्रिंट हो जाने के बाद भारतीय डाक विभाग के स्पीड पोस्ट के जरिए ये कार्ड आप तक भेजा जाएगा। इस काम में कम से कम 7 से 15 दिन का वक्त लगता है।

