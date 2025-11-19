PVC आधार कार्ड बनवाने का सबसे आसान तरीका, घर के एड्रेस पर हो जाएगा डिलीवर

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। हर भारतीय नागरिक के लिए आधार कार्ड आज सबसे अहम आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट में से एक बन गया है। आइडेंटिटी प्रूफ, सरकारी स्कीम के बेनिफिट, बैंक के काम, मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन से लेकर कई अन्य सर्विस में इसकी जरूरत पड़ती है। यहां तक की आप आधार कार्ड के जरिए ही एक नया SIM कार्ड भी ले सकते हैं। वहीं, अगर आपका आधार कार्ड खराब हो गया है या कहीं खो गया है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको मामूली शुल्क पर PVC आधार कार्ड मिल सकता है।

दरअसल, UIDAI यूजर्स की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आधार कार्ड को PVC यानी प्लास्टिक कार्ड फॉर्म में उपलब्ध करवाने की सुविधा दे रहा है। रेगुलर कार्ड के मुकाबले ये कार्ड मजबूत, टिकाऊ और ATM-डेबिट कार्ड जैसा प्रीमियम लुक ऑफर करता है। अगर आप भी PVC आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं, तो आज हम आपको इसका सबसे आसान तरीका बताने वाले हैं। चलिए जानें...