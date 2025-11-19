PM Kisan Yojana: पीएम किसान की 21वीं किस्त आज आई या नहीं? ऐसे करें ऑनलाइन चेक
पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त आज, 19 नवंबर को किसानों के बैंक खातों में भेजी जा रही है। किसान pmkisan.gov.in पर जाकर 'Know Your Status' विकल्प के माध्यम से अपने आधार नंबर का उपयोग करके किस्त का स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। सरकार ने किसानों को सलाह दी है कि वे अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को पोर्टल पर अपडेट रखें ताकि किस्त जारी होने और अन्य महत्वपूर्ण अलर्ट समय पर मिल सकें। यह किसानों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त का इंतजार आज करोड़ों किसान कर रहे हैं और कुछ घंटों बाद ये इंतजार खत्म होने जा रहा है। जी हां, हाल ही में सरकार ने घोषणा की है कि आज यानी 19 नवंबर को 2,000 रुपये की अगली किस्त किसानों के बैंक अकाउंट में भेजी जाएगी। इस बात की पुष्टि पीएम किसान सम्मान निधि के ऑफिशियल X हैंडल पर भी की गई है। काफी वक्त से किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए यह बड़ी राहत की खबर है।
वहीं, सरकार ने सलाह दी है कि किसान अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को पोर्टल पर जरूर अपडेट करें, ताकि किस्त जारी होने पर वक्त पर आपको मैसेज मिल सके। अगर आपका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, तो किस्त या वेरिफिकेशन से जुड़े जरूरी अलर्ट आप तक नहीं पहुंचेंगे। वहीं, इस वक्त बहुत से किसानों के मन में ये सवाल भी चल रहा होगा कि ऑनलाइन कैसे पता करें कि पीएम किसान का पैसा आया है या नहीं? तो चलिए आज इसी बारे में विस्तार से जानते हैं...
कैसे ऑनलाइन पता करें कि पीएम किसान का पैसा आया है या नहीं?
इस काम के लिए आज भी कई किसान या तो बैंक जाकर या फिर दूसरों से पूछकर पता करते हैं, लेकिन आपको इस काम के लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे ही सिर्फ मोबाइल फोन से मिनटों में ये चेक कर सकते हैं। चलिए जानें कैसे...
- सबसे पहले अपने फोन में ब्राउजर खोलें और ऑफिशिय वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं।
- इसके बाद होमपेज पर आपको ‘Know Your Status’ का ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करें।
- इतना करते ही नया पेज खुलेगा, जहां आपको अपना Aadhaar Number एंटर करना होगा।
- इसके बाद कै प्चा भरें और Get Data वाले ऑप्शन पर क्लिक करें।
अब आपकी स्क्रीन पर यह जानकारी दिख जाएगी कि किस्त भेजी गई है या नहीं, किस तारीख को भेजी गई, बैंक अकाउंट में ट्रांसफर का स्टेटस, आपके नाम में कोई एरर है या नहीं या फिर ई-केवाईसी पूरी हुई है या नहीं।
मोबाइल नंबर अपडेट होना भी जरूरी
इसके अलावा अगर आपका मोबाइल नंबर पोर्टल पर अपडेट नहीं है, तो आपको किस्त जारी होने का मैसेज नहीं मिलेगा। वहीं, ई-केवाईसी या लैंड वेरिफिकेशन से जुड़े अलर्ट भी आपको नहीं मिलेंगे। अगर बैंक वेरिफिकेशन फेल हो जाता है तो भी आपको SMS नहीं आएगा। इसलिए किस्त आने से पहले अपना मोबाइल नंबर भी जरूर अपडेट करें।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।