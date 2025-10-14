Language
    क्या फोन को 100% चार्ज करना सही? दूर करें कन्फ्यूजन

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 03:30 PM (IST)

    आज भी कई लोग अपने स्मार्टफोन को 100% तक चार्ज करते हैं, जो कि बैटरी के लिए नुकसानदायक है। विशेषज्ञों के अनुसार, फोन को बार-बार फुल चार्ज करने से बैटरी की लाइफ तेजी से घटती है। बैटरी को 20% से 80% के बीच चार्ज रखना सबसे अच्छा माना जाता है। लंबी यात्रा पर ही फोन को 100% तक चार्ज करें।

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। आज भी बहुत से लोग अपने स्मार्टफोन को तब तक चार्ज करते रहते हैं जब तक बैटरी 100% चार्ज न हो जाए। जबकि कुछ लोग तो ऐसी भी हैं जो रातभर फोन को चार्जिंग पर छोड़ कर मजे से सो जाते हैं ताकि सुबह फोन पूरी तरह चार्ज मिले, लेकिन अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं, तो सावधान हो जाइए। आपकी इसी आदत से फोन की बैटरी लाइफ आये दिन घटा रही है। चलिए जानें फोन को क्यों 100% चार्ज करना नुकसानदायक है...

    क्यों 100% चार्ज करना नुकसानदायक है?

    हफपोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार पेन स्टेट यूनिवर्सिटी के इलेक्ट्रोकेमिकल इंजन सेंटर के डायरेक्टर चाओ-यांग वांग का कहना है कि बार-बार फोन को फुल चार्ज करने से बैटरी की लाइफ काफी जल्दी ड्राप होती है। जब भी बैटरी 100% तक चार्ज होती है, तो उसमें वोल्टेज काफी ज्यादा हो जाती है, जिससे अंदर के केमिकल्स पर इसका सीधा असर देखने को मिलता है।

    न्यू जर्सी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर दिबाकर दत्ता का भी कहना है कि ये केमिकल बदलाव धीरे-धीरे बैटरी को वीक कर देता है। वहीं, अगर आप बैटरी को सिर्फ 90% तक चार्ज कर रहे हैं, तो इससे उसकी लाइफ 10 से 15% तक बढ़ जाती है। जबकि हर बार 100% चार्ज करने से बैटरी धीरे-धीरे अपनी कैपेसिटी खो देती है।

    ...तो फिर कितना करें फोन को चार्ज?

    एक्सपर्ट्स का कहना है कि मोबाइल की बैटरी को 20% से 80% के बीच ही चार्ज रखना सबसे बेस्ट है। प्रोफेसर दत्ता का कहना है कि बैटरी को 0% तक डिस्चार्ज होने देना भी फोन की बैटरी लाइफ को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि इससे उसकी चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी कम हो जाती है।वहीं, अगर आप किसी लॉन्ग ट्रिप पर जा रहे है, तो ही फोन को 100% तक चार्ज करें। रोजाना के इस्तेमाल में 85 से 90% तक चार्ज करना ही सही है। इससे फोन की बैटरी हेल्थ अच्छी बनी रहेगी।

