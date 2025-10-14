क्या फोन को 100% चार्ज करना सही? दूर करें कन्फ्यूजन

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। आज भी बहुत से लोग अपने स्मार्टफोन को तब तक चार्ज करते रहते हैं जब तक बैटरी 100% चार्ज न हो जाए। जबकि कुछ लोग तो ऐसी भी हैं जो रातभर फोन को चार्जिंग पर छोड़ कर मजे से सो जाते हैं ताकि सुबह फोन पूरी तरह चार्ज मिले, लेकिन अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं, तो सावधान हो जाइए। आपकी इसी आदत से फोन की बैटरी लाइफ आये दिन घटा रही है। चलिए जानें फोन को क्यों 100% चार्ज करना नुकसानदायक है...

क्यों 100% चार्ज करना नुकसानदायक है? हफपोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार पेन स्टेट यूनिवर्सिटी के इलेक्ट्रोकेमिकल इंजन सेंटर के डायरेक्टर चाओ-यांग वांग का कहना है कि बार-बार फोन को फुल चार्ज करने से बैटरी की लाइफ काफी जल्दी ड्राप होती है। जब भी बैटरी 100% तक चार्ज होती है, तो उसमें वोल्टेज काफी ज्यादा हो जाती है, जिससे अंदर के केमिकल्स पर इसका सीधा असर देखने को मिलता है।

न्यू जर्सी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर दिबाकर दत्ता का भी कहना है कि ये केमिकल बदलाव धीरे-धीरे बैटरी को वीक कर देता है। वहीं, अगर आप बैटरी को सिर्फ 90% तक चार्ज कर रहे हैं, तो इससे उसकी लाइफ 10 से 15% तक बढ़ जाती है। जबकि हर बार 100% चार्ज करने से बैटरी धीरे-धीरे अपनी कैपेसिटी खो देती है।