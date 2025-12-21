Oppo मिड रेंज में लॉन्च करेगा 200MP कैमरा वाला फोन, जानें क्या होगा खास

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Oppo भारत में जल्द ही हाई-एंड स्पेसिफिकेशन्स वाला कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन लॉन्च करेगा। यह फोन Reno 15 Pro Mini नाम से एंट्री करेगा। इस फोन के लॉन्च से ठीक पहले इसके बारे में काफी जानकारी सामने आ चुकी है। यह फोन मीडियाटेक के दमदार प्रोसेसर और 200 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा के साथ लॉन्च होगा। यहां हम आपको ओप्पो के अपकमिंग फोन के बारे में डिटेल में जानकारी दे रहे हैं।

टिपस्टर Debayan Roy ने ओप्पो के अपकमिंग स्मार्टफोन Reno 15 Pro Mini को लेकर डिटेल शेयर की है। इस फोन का मॉडल नंबर CPH2813 है। इसमें 6.32-इंच का फ्लैट OLED डिस्प्ले मिलेगा, जिसका रेजोल्यूश 1.5K और रिफ्रेश रेट 120Hz है। रिपोर्ट्स की मानें यह फोन MediaTek Dimensity 8450 चिप के साथ लॉन्च होगा। यह फोन अपर मिड-रेंज सेगमेंट लॉन्च किया जाएगा।

🚨 Exclusive 🚨



The compact Reno 15 Series phone will be officially called :



🔴 Oppo Reno 15 Pro Mini



🔴 Compact phone with all Pro features



✅ 6.32" 1.5K 120Hz flat OLED

✅ 200MP+50 UW+50MP 3.5x🤳50MP

✅ Dimensity 8450

✅ 80W⚡wireless⚡IP69



🇮🇳 launch~December end/ January pic.twitter.com/y9Y8AxOxqt — Debayan Roy (Gadgetsdata) (@Gadgetsdata) December 19, 2025

कैमरा स्पेक्स की बात करें तो अपकमिंग Reno 15 Pro Mini स्मार्टफोन में 200MP का प्राइमरी कैमरा दिया जाएगा। इसके साथ फोन में 50MP का अल्ट्रावाइड और 50MP टेलीफोटो कैमरा मिलेगा, जो 3.5x ऑप्टिकल जूम सपोर्ट करेगा। फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 50MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है।

ओप्पो के इस अपकमिंग फोन की बैटरी डिटेल्स सामने नहीं आई है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इसमें 80W वायर्ड चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। यह फोन ग्लेशियर व्हाइट कलर ऑप्शन में लॉन्च होगा। फोन कब तक लॉन्च होगा इसे लेकर फिलहाल कंपनी ने कुछ भी ऑफिशियल नहीं किया है।