Oppo Reno 13 को 32 हजार से कम में खरीदने का मौका, 256GB वेरिएंट पर है ऑफर

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप स्टाइलिश नया फोन लेना चाहते हैं और बजट भी नहीं बिगाड़ना चाहते? तो Oppo Reno 13 अभी Amazon पर भारी डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। ये एक अच्छा ऑफर है उन लोगों के लिए जो कम कीमत में प्रीमियम लुक वाला स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं। ध्यान रहे कि ऐसे डील्स ज्यादा समय तक नहीं रहते। अगर आप दिलचस्पी रखते हैं, तो जल्दी फैसला लेना बेहतर रहेगा। आइए जानते हैं कि फोन पर क्या डील मिल रही है।

Oppo Reno 13 पर Amazon डील Oppo Reno 13 (8GB + 256GB वेरिएंट) भारत में 39,999 रुपये में लॉन्च हुआ था। फिलहाल Amazon इस फोन पर 8,000 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट दे रहा है, जिससे कीमत घटकर 31,999 रुपये हो गई है। इसके अलावा, SBI Bank क्रेडिट कार्ड या HDFC Bank क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर 3,799 रुपये का एडिशनल डिस्काउंट मिल सकता है। अपनी सेविंग्स को और बढ़ाने के लिए आप अपने पुराने स्मार्टफोन को एक्सचेंज भी कर सकते हैं।