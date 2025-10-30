Oppo Reno 13 को 32 हजार से कम में खरीदने का मौका, 256GB वेरिएंट पर है ऑफर
अगर आप एक स्टाइलिश फोन लेना चाहते हैं और बजट भी नहीं बढ़ाना चाहते, तो Oppo Reno 13 का Amazon पर चल रहा ऑफर आपके लिए बढ़िया मौका है। इस फोन पर काफी बड़ी छूट मिल रही है। प्रीमियम लुक, बढ़िया डिस्प्ले, दमदार बैटरी और फास्ट चार्जिंग जैसे फीचर्स के साथ ये फोन कम कीमत में अच्छा पैकेज है। ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप स्टाइलिश नया फोन लेना चाहते हैं और बजट भी नहीं बिगाड़ना चाहते? तो Oppo Reno 13 अभी Amazon पर भारी डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। ये एक अच्छा ऑफर है उन लोगों के लिए जो कम कीमत में प्रीमियम लुक वाला स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं। ध्यान रहे कि ऐसे डील्स ज्यादा समय तक नहीं रहते। अगर आप दिलचस्पी रखते हैं, तो जल्दी फैसला लेना बेहतर रहेगा। आइए जानते हैं कि फोन पर क्या डील मिल रही है।
Oppo Reno 13 पर Amazon डील
Oppo Reno 13 (8GB + 256GB वेरिएंट) भारत में 39,999 रुपये में लॉन्च हुआ था। फिलहाल Amazon इस फोन पर 8,000 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट दे रहा है, जिससे कीमत घटकर 31,999 रुपये हो गई है। इसके अलावा, SBI Bank क्रेडिट कार्ड या HDFC Bank क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर 3,799 रुपये का एडिशनल डिस्काउंट मिल सकता है। अपनी सेविंग्स को और बढ़ाने के लिए आप अपने पुराने स्मार्टफोन को एक्सचेंज भी कर सकते हैं।
Oppo Reno 13 स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स
Oppo Reno 13 में 6.59-इंच 120Hz 1.5K स्मार्ट अडाप्टिव डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें 1,200 nits पीक ब्राइटनेस मिलती है। इस डिवाइस में MediaTek Dimensity 8350 चिपसेट है, जिसके साथ 8GB LPDDR5X RAM तक और 256GB UFS 3.1 स्टोरेज तक मिलता है। इसके अलावा, Oppo Reno 13 में 5,600mAh बैटरी है, जो 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। साथ ही, ये डिवाइस IP66, IP68 और IP69 रेटिंग के साथ आता है।
फोटोग्राफी की बात करें, तो Oppo Reno 13 5G में 50MP प्राइमरी कैमरा, 8MP अल्ट्रा-वाइड सेंसर और 2MP मोनोक्रोम कैमरा मिलता है। फ्रंट में सेल्फी और वीडियो कॉल्स के लिए 50MP कैमरा मिलता है।
यह भी पढ़ें: क्या आपकी ID से चोरी-छिपे चल रहा है कोई फर्जी SIM? आसानी से ऐसे लगाएं पता
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।