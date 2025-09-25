Oppo Reno 13 5G को 27 हजार से कम में खरीदने का मौका, 1.5K डिस्प्ले और 5,600mAh जैसे मिलते हैं फीचर्स

Oppo Reno 13 5G अब Amazon Great Indian Festival सेल में जबरदस्त डिस्काउंट पर मिल रहा है। फोन जो पहले 37999 रुपये में लॉन्च हुआ था अब 27000 रुपये से कम में उपलब्ध है। इस स्मार्टफोन में 1.5K डिस्प्ले MediaTek Dimensity 8350 प्रोसेसर 5600mAh बैटरी 80W चार्जिंग और दमदार कैमरा सेटअप मिलता है।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Oppo Reno सीरीज अपने स्लिक डिजाइन, पावरफुल कैमरा और भरोसेमंद परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है। Oppo Reno 13 5G, जिसे इस साल की शुरुआत में 37,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था, अब Amazon Great Indian Festival सेल में काफी कम प्राइस पर मिल रहा है। अब इसे 27,000 रुपये से कम में खरीदा जा सकता है। जो इसे सब 30,000 रुपये कैटेगरी में सबसे दमदार ऑप्शन्स में से एक बनाता है। फोन में 1.5K स्मार्ट अडेप्टिव डिस्प्ले, ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप और भरोसेमंद प्रोसेसर मिलता है। अब जानते हैं डील के बारे में।

Amazon सेल में Oppo Reno 13 5G की डील Amazon पर Reno 13 5G पर 11,000 रुपये का फ्लैट प्राइस कट दिया गया है, जिससे इसकी कीमत घटकर 26,999 रुपये रह गई है। इसके अलावा, चुनिंदा बैंक क्रेडिट कार्ड यूज़ करने वाले कस्टमर्स को 1,250 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल सकता है, जिससे इफेक्टिव प्राइस 26,000 से नीचे आ जाएगी। बायर्स चाहें तो अपना पुराना स्मार्टफोन एक्सचेंज करके 25,649 रुपये तक का वैल्यू भी पा सकते हैं, जिससे फाइनल प्राइस और कम हो जाएगी। हालांकि, ये वैल्यू आपके पुराने डिवाइस के मॉडल और कंडीशन पर डिपेंड करेगी।

Oppo Reno 13 5G के स्पेसिफिकेशन्स Oppo Reno 13 5G में 6.59-इंच का डिस्प्ले है जो 1.5K रेजोल्यूशन, 120Hz अडाप्टिव रिफ्रेश रेट और 1,200 निट्स पीक ब्राइटनेस ऑफर करता है, जिससे शार्प और स्मूद व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलता है। फोन में MediaTek Dimensity 8350 प्रोसेसर मिलता है, जो 4nm प्रोसेस पर बना है, इसके साथ 8GB तक LPDDR5X RAM और 256GB UFS 3.1 स्टोरेज मिलती है। ये डिवाइस Android 15 बेस्ड ColorOS 15 पर रन करता है।