Oppo Find X8 Pro को सस्ते में खरीदने का मौका, मिलता है दमदार कैमरा सेटअप

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Oppo अगले महीने भारत में Find X9 सीरीज लॉन्च करने वाला है। इससे पहले Oppo Find X8 Pro को Croma पर बड़ा प्राइस कट मिला है। अगर आप प्रीमियम स्मार्टफोन खरीदने के बारे में सोच रहे थे, तो फोन को कम दाम में खरीदने का ये सही समय है। Find X8 Pro अपने पावरफुल कैमरा सिस्टम, लंबी चलने वाली बैटरी और स्टाइलिश डिजाइन से इंप्रेस करता है और फ्लैगशिप लेवल फीचर्स ऑफर करता है। आइए जानते हैं डील के बारे में।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Oppo Find X8 Pro की डील Oppo Find X8 Pro जिसकी लॉन्च प्राइस भारत में 99,999 रुपये थी, अब Croma की वेबसाइट पर 86,999 रुपये में मिल रहा है। यानी आपको इस प्रीमियम फ्लैगशिप पर 13,000 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है। ये डिस्काउंट फोन के 16GB रैम और 512GB स्टोरेज वेरिएंट पर मिल रहा है। ग्राहकों को फोन पर EMI ऑप्शन भी दिए जा रहे हैं।

Oppo Find X8 Pro स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स Oppo Find X8 Pro में 6.78-इंच AMOLED डिस्प्ले है, जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट, डॉल्बी विजन सपोर्ट और 4,500 nits तक पीक ब्राइटनेस मिलती है। इसमें MediaTek Dimensity 9400 चिपसेट है और ये फोन 5,910mAh बैटरी के साथ आता है, जिसमें 80W वायर्ड और 50W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट है।