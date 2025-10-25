Oppo के इस फोन पर मिल रहा फ्लैट 13 हजार का डिस्काउंट, शानदार कैमरे के साथ आता है

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Oppo अगले महीने भारत में Find X9 सीरीज लॉन्च करने जा रहा है, लेकिन उससे पहले Oppo Find X8 Pro अब Croma पर भारी डिस्काउंट के साथ उपलब्ध है। अगर आप लंबे समय से एक प्रीमियम स्मार्टफोन खरीदने का सोच रहे थे, तो ये एक बढ़िया मौका है इस फोन को शानदार कीमत पर खरीदने का।

Oppo Find X8 Pro अपने शानदार कैमरा फीचर्स, लंबी बैटरी लाइफ और स्टाइलिश डिजाइन के लिए जाना जाता है। ये सभी फीचर्स ऑफर करता है जो आप किसी फ्लैगशिप फोन से उम्मीद करते हैं। आइए जानते हैं फोन पर मिल रही डील के बारे में।

Oppo Find X8 Pro पर ऑफर Oppo Find X8 Pro भारत में 99,999 रुपये की कीमत पर लॉन्च हुआ था। अब Croma की वेबसाइट पर ये प्रीमियम स्मार्टफोन (16GB RAM, 512GB ROM) 86,999 रुपये में लिस्टेड है। इसका मतलब है कि रिटेलर इस फोन पर 13,000 रुपये की सीधी छूट दे रहा है। ग्राहकों को यहां EMI ऑप्शन्स भी दिए जा रहे हैं।

Oppo Find X8 Pro के स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स Oppo Find X8 Pro में 6.78-इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट, Dolby Vision सपोर्ट और 4,500 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ आता है। इस फोन में MediaTek Dimensity 9400 चिपसेट मिलता है, जिसे 5,910mAh की बैटरी पावर करती है। बैटरी 80W फास्ट वायर्ड चार्जिंग और 50W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करती है।