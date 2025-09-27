Amazon Sale: 3D कर्व्ड AMOLED स्क्रीन और 64MP कैमरे वाले फोन पर बड़ा डिस्काउंट; 18 हजार से कम में खरीदें
Amazon Great Indian Festival सेल में Oppo F27 Pro+ 5G पर जबरदस्त प्राइस कट देखने को मिल रहा है। फोन की कीमत पर ऑफर्स के साथ 10000 रुपये से ज्यादा की बचत की जा सकती है। लॉन्च के वक्त ये 27999 रुपये का था लेकिन अब इसे 18000 रुपये से भी कम में खरीदा जा सकता है। ये फोन दमदार कैमरा MediaTek प्रोसेसर और शानदार डिस्प्ले के साथ आता है।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Oppo F27 Pro+ 5G को Amazon Great Indian Festival सेल में 10,000 रुपये से ज्यादा की भारी छूट मिल रही है। अब ये हैंडसेट 18,000 रुपये से कम में उपलब्ध है, जिससे ये एक किफायती ऑप्शन बन गया है। फोन को 27,999 रुपये में लॉन्च किया गया था, जिसमें 8GB RAM और 128GB स्टोरेज का बेस मॉडल आता है। ये IP69 वाटर-रेसिस्टेंट रेटिंग के साथ आता है और इसमें AMOLED डिस्प्ले, पावरफुल कैमरा और MediaTek चिपसेट मिलता है।
अगर आप ऐसा फोन ढूंढ रहे हैं जिसमें सबकुछ हो और कीमत भी ज्यादा न हो, तो Oppo F27 Pro+ 5G लेने का ये सबसे अच्छा मौका हो सकता है। आइए जानते हैं इस डील के बारे में विस्तार से।
Oppo F27 Pro+ 5G पर ये है डील
Oppo F27 Pro+ 5G के बेस 8GB RAM और 128GB स्टोरेज वेरिएंट को 18,699 रुपये लिस्ट किया गया है और इस पर 9,300 रुपये की फ्लैट छूट मिल रही है। इसके अलावा, SBI क्रेडिट कार्ड EMI ट्रांजैक्शन पर 1,250 रुपये का बैंक डिस्काउंट भी मिल रहा है, जिससे इसकी कीमत घटकर 17,499 रुपये तक आ सकती है। साथ ही ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म 907 रुपये की शुरुआती कीमत पर नो-कॉस्ट EMI भी ऑफर कर रहा है। इसके अलावा एक्सचेंज ऑफर के तहत पुराने फोन पर 16,400 रुपये तक की छूट भी मिल सकती है।
Oppo F27 Pro+ 5G के स्पेसिफिकेशन्स
Oppo F27 5G में 6.7-इंच का 3D कर्व्ड AMOLED स्क्रीन दिया गया है, जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट, अल्ट्रा-नैरो बेजल्स और 93% स्क्रीन-टू-बॉडी रेश्यो मिलता है। ये फोन 64MP मेन कैमरा, 2MP डेप्थ कैमरा और 8MP सेल्फी कैमरे के साथ आता है।
फोन MediaTek 7050 प्रोसेसर पर काम करता है, जिसमें ARM Cortex-A78 और Cortex-A55 कोर हैं। इसमें 8GB RAM और 256GB तक स्टोरेज मिलती है। ये ColorOS 14 पर चलता है। साथ ही इसमें 5,000mAh बैटरी दी गई है, जो 67W SUPERVOOC फ्लैश चार्ज सपोर्ट करती है। कंपनी का दावा है कि ये 0 से 100% तक सिर्फ 44 मिनट में चार्ज हो जाता है और 20 मिनट में करीब 56% तक चार्ज हो जाता है।
