OnePlus 15 या iQOO 15 किसे खरीदना बेहतर, Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर और 50MP कैमरा से हैं लैस

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। OnePlus और iQOO दोनों ही कंपनियों के फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 और iQOO 15 लॉन्च हो चुके हैं। दोनों ही फोन भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध है। वनप्लस और आइकू के ये स्मार्टफोन क्वालकॉम के लेटेस्ट और फ्लैगशिप Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर और ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ मार्केट में लॉन्च किए गए हैं। अगर आप नया एंड्रॉयड स्मार्टफोन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं और इन दोनों में से किसे खरीदें इसे लेकर उलझन में हैं तो हम आपके लिए इन दोनों फोन का कंपेयर लेकर आए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

iQOO 15 vs OnePlus 15: स्पेसिफिकेशन और फीचर फीचर iQOO 15 OnePlus 15 प्रोसेसर Snapdragon 8 Elite Gen 5 Snapdragon 8 Elite Gen 5 डिस्प्ले साइज 6.85 इंच LTPO AMOLED 6.78 इंच LTPO AMOLED डिस्प्ले रेजोल्यूशन 2K (1440 x 3168 पिक्सल) 1.5K (1272 x 2772 पिक्सल) रिफ्रेश रेट 144 Hz 165 Hz पीक ब्राइटनेस 6000 निट्स 3600 निट्स अतिरिक्त चिप Q3 गेमिंग चिप (GPU/फ्रेम स्टेबिलिटी) G2 नेटवर्क चिप (वाई-फाई/लेटेंसी) बैटरी 7000 mAh 7300 mAh वायर्ड चार्जिंग 100W 120W वायरलेस चार्जिंग 40W 50W रियर कैमरा 50MP + 50MP + 50MP (3x ऑप्टिकल ज़ूम) 50MP + 50MP + 50MP (3.5x ऑप्टिकल ज़ूम) फ्रंट कैमरा 32MP 32MP (ऑटोफोकस के साथ) ऑपरेटिंग सिस्टम Android 16 (OriginOS 6) Android 16 (OxygenOS 16) वाटर/डस्ट रेजिस्टेंस IP68 + IP69 IP66 + IP68 + IP69 + IP69K iQOO 15 vs OnePlus 15: डिस्प्ले iQOO 15 स्मार्टफोन में 6.85-इंच का LTPO AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जिसका रेजोल्यूशन 2K और रिफ्रेश रेट 144Hz है। इसके साथ ही पीक ब्राइटनेस 6,000 निट्स और एचबीएम 2,600 निट्स है। इस साल लॉन्च हुए सभी स्मार्टफोन में से इस डिस्प्ले की ब्राइटनेस सबसे ज्यादा है। OnePlus 15 की बात करें तो इस फोन में 6.78-इंच की LTPO AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। इसका रिफ्रेश रेट 165Hz और रेजोल्यूशन 1.5K है। वनप्लस के इस डिस्प्ले की HBM ब्राइटनेस 1,800 निट्स है। OnePlus ने पीक ब्राइटनेस को लेकर डिटेल्स शेयर नहीं की है। यह डिस्प्ले अल्ट्रा-थिन बैजल्स और गेमिंग फ्रेंडली रिफ्रेश रेट ऑफर करती है।

iQOO 15 vs OnePlus 15: परफॉर्मेंस वनप्लस और आइकू के दोनों के फ्लैगशिप स्मार्टफोन Qualcomm के लेटेस्ट Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर के साथ आते हैं। यह चिपसेट फ्लैगशिप ग्रेड परफॉर्मेंस ऑफर करते हैं। iQOO 15 स्मार्टफोन में फ्रेम स्टेबिलिटी और जीपीयू इफिशिएंसी बढ़ाने के लिए कंपनी ने Q3 गेमिंग चिप दिया है। दूसरी ओर, OnePlus 15 में G2 गेमिंग नेटवर्क चिप मिलता है, जो ऑनलाइन गेमिंग और कनेक्टिविटी को ऑप्टिमाइज करता है।

बेंचमार्क की बात करें तो iQOO 15 ने AnTuTu में 4.18 मिलियन पॉइंट्स हासिल किए हैं। इस फोन में 8K वेपर चैंबर कूलिंग सिस्टम दिया है। इस फोन में 8000sq mm हीट डिसिपेशन एरिया दिया गया है। OnePlus स्मार्टफोन में 360 Cryo-Velocity Cooling सेटअप और 5731sq mm 3D वेपर चैंबर दिया दिया गया है।

iQOO 15 vs OnePlus 15: कैमरा वनप्लस और आइकू के अपकमिंग फोन में 50MP ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। इसके साथ ही फ्रंट में सेल्फी के लिए 32MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। iQOO 15 में 50MP Sony IMX921 प्राइमरी सेंसर दिया है, जो OIS सपोर्ट करता है। इसके साथ फोन में 50MP पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस दिया गया है। इसमें 3X ऑप्टिकल जूम और 10x जूम कैपेबिलिटी ऑफर करता है। इस फोन में 50MP अल्ट्रा वाइड कैमरा सेंसर भी दिया गया है। यह फोन AI Visual और Reflection Erase टूल्स सपोर्ट दिया गया है।

वनप्लस 15 स्मार्टफोन में 50MP Sony IMX906 प्राइमरी कैमरा दिया गया है। इसके साथ 50MP Samsung JN5 टेलीफोटो लेंस दिया गया है। यह 3.5x ऑप्टिकल जूम और एडवांस 7x ऑप्टिकल-क्वालिटी जूम के साथ आता है। इस फोन में 50MP OV50D अल्ट्रा वाइड सेंसर भी मिलता है। OnePlus के रियर कैमरा से 30fps पर 8K वीडियो रिकॉर्ड किया जा सकता है।

iQOO 15 vs OnePlus 15: बैटरी और चार्जिंग iQOO 15 स्मार्टफोन में 7,000mAh की बैटरी मिलती है। यह फोन 100W वायर्ड और 40W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है। OnePlus 15 की बात करें तो इसमें बड़ी बैटरी और ज्यादा फास्ट चार्जिंग दिया गया है। वनप्लस के फोन में 7,300mAh की बैटरी और 120W वायर्ड चार्जिंग और 50W वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है।

iQ00 15 vs OnePlus 15: सॉफ्टवेयर और अन्य iQOO 15 स्मार्टफोन एंड्रॉयड 16 पर आधारित OriginOS 6 पर रन करता है। OnePlus 15 भी Android 16 पर आधारित OxygenOS 16 पर रन करता है। OriginOS को कंपनी चीन से बाहर पहली बार पेश कर रही है। आइकू अपने फोन को 5 एंड्रॉयड और 7 साल तक अपडेट ऑफर करेगा। वनप्लस के फोन को चार एंड्रॉयड और 6 साल तक सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे।

इसके साथ ही वनप्लस के फोन में Google के Gemini आधारित एआई टूल्स का सपोर्ट भी मिलेगा। ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो iQOO 15 स्मार्टफोन IP68+IP69 रेटिंग और वनप्लस स्मार्टफोन IP66, IP68, IP69 और IP69K सपोर्ट करता है। iQ00 15 vs OnePlus 15: किसे खरीदें? iQOO 15 और OnePlus 15 दोनों की स्मार्टफोन भारत में 72,999 रुपये की शुरुआती कीमत में आते हैं। iQOO 15 स्मार्टफोन की बात करें तो इसकी डिस्प्ले, कूलिंग परफॉर्मेंस और कैमरा सेटअप खासतौर पर पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस बेहतर बनाता है। दूसरी ओर OnePlus 15 में बेहतर फास्ट चार्जिंग, 8K वीडियो रिकॉर्डिंग, बेहतर आईपी रेटिंग और ड्यूरेबिलिटी मिलती है।