OnePlus 13s पर मिल रही है बड़ी छूट, कॉम्पैक्ट साइज में मिलती है शानदार परफॉर्मेंस

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। वैसे Flipkart की दिवाली सेल अब खत्म हो चुकी है, लेकिन फेस्टिव ऑफर्स अभी भी जारी हैं। Flipkart इस समय कुछ पॉपुलर स्मार्टफोन्स पर शानदार डिस्काउंट दे रहा है। इनमें सबसे खास डील OnePlus 13s पर चल रही है। OnePlus 13s उन यूजर्स के लिए एक बेहतरीन चॉइस है जो कॉम्पैक्ट डिजाइन पसंद करते हैं लेकिन परफॉर्मेंस से कोई समझौता नहीं करना चाहते।

ये ध्यान देना जरूरी है कि ऐसे ऑफर्स ज्यादा समय तक एक्टिव नहीं रहते, इसलिए अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो जल्दी फायदा उठा सकते हैं। आइए जानते हैं पूरी डिटेल। OnePlus 13s पर ये है डील OnePlus 13s की लॉन्चिंग भारत में 54,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर की गई थी। फिलहाल Flipkart पर इस फोन के (Green Silk, 256 GB, 12 GB RAM) वेरिएंट पर 5,010 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है, जिससे इसकी कीमत घटकर 49,989 रुपये हो गई है। इसके अलावा ग्राहकों को यहां कई बैंक ऑफर भी दिए जा रहे हैं। साथ ही, अगर आप पुराना फोन एक्सचेंज करते हैं तो और 38,850 रुपये की बचत भी कर सकते हैं।

OnePlus 13s स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स OnePlus 13s में 6.32-इंच का LTPO AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जो 120Hz डायनामिक रिफ्रेश रेट, 460ppi और 1,600 निट्स की पीक ब्राइटनेस सपोर्ट करता है। डिस्प्ले Dolby Vision, HDR10+ और HDR Vivid को भी सपोर्ट करता है। इस फोन में Qualcomm Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर दिया गया है, जिसे 12GB LPDDR5X RAM और 256GB/512GB UFS 4.0 स्टोरेज के साथ पेयर किया गया है। ये कॉम्पैक्ट फोन 5,850mAh बैटरी और 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है।