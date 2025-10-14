Language
    OnePlus के फ्लैगशिप-किलर 5G फोन पर डिस्काउंट, 6,000mAh बैटरी और स्नैपड्रैगन प्रोसेसर भी

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 09:00 AM (IST)

    अमेजन पर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल 2025 सेल में OnePlus 13R 5G फोन पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है। इस फोन में 6.78 इंच का डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 प्रोसेसर और 6,000mAh की बैटरी है। HDFC और ICICI बैंक कार्ड पर अतिरिक्त छूट और एक्सचेंज ऑफर भी उपलब्ध हैं। कैमरे की बात करें तो इसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है।

    OnePlus के फ्लैगशिप-किलर 5G फोन पर डिस्काउंट, 6,000mAh बैटरी और स्नैपड्रैगन प्रोसेसर भी

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। अमेजन पर इन दिनों ग्रेट इंडियन फेस्टिवल 2025 सेल चल रही है। अभी इस सेल का दिवाली स्पेशल एडिशन भी चल रहा है। जिसमें स्मार्टफोन समेत कई तरह के प्रोडक्ट्स पर भारी छूट मिल रही है। ऐसे में अगर आप भी अपना डिवाइस अपग्रेड करने की सोच रहे हैं, तो कम कीमत पर नया 5G फोन खरीदने का ये शानदार मौका हो सकता है। इस सेल में सबसे खास डील OnePlus 13R पर मिल रही है। यह डिवाइस सेल में 37,000 रुपये से कम में उपलब्ध है। चलिए इस शानदार डील के बारे में जानते हैं...

    OnePlus 13R पर डिस्काउंट ऑफर

    OnePlus 13R को कंपनी ने देश में 42,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया था लेकिन अभी आप अमेजन की सेल में इस फ्लैगशिप-किलर डिवाइस को सिर्फ 38,999 रुपये में खरीद सकते हैं। इसका मतलब है कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म इस दमदार डिवाइस पर 4,000 रुपये तक का फ्लैट डिस्काउंट दे रहा है। साथ ही इस सेल में खास बैंक ऑफर भी मिल रहा है जहां आप HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड और ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड EMI ट्रांजैक्शन के जरिए 2,250 रुपये तक की एक्स्ट्रा छूट ले सकते हैं।

    इतना ही नहीं आप इस डिवाइस पर शानदार एक्सचेंज ऑफर भी ले सकते हैं और अपना पुराना स्मार्टफोन एक्सचेंज कर सकते हैं। जिससे आप वनप्लस के डिवाइस को और भी सस्ते में खरीद सकते हैं। हालांकि ये एक्सचेंज पूरी तरह से आपके पुराने फोन की कंडीशन पर डिपेंड करता है।

    OnePlus 13R 5G के स्पेसिफिकेशन

    स्पेसिफिकेशन की बात करें तो वनप्लस के इस फोन में 6.78-इंच 1.5K LTPO 4.1 AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। साथ ही डिवाइस में 120Hz तक का रिफ्रेश रेट और 4,500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है। फोन का पैनल कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन के साथ आता है। फोन को पावर देने के लिए इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जेनरेशन 3 चिपसेट मिलता है। साथ ही डिवाइस में 6,000mAh की बैटरी और 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है।

    OnePlus 13R 5G के कैमरा स्पेक्स

    कैमरा की बात करें तो वनप्लस 13R में आपको 50MP का प्राइमरी कैमरा मिल जाता है। साथ ही डिवाइस में 8MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस और 50MP का टेलीफोटो कैमरा मिलता है। डिवाइस में सामने की तरफ सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 16MP का कैमरा है।

