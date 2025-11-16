Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    OnePlus 15 लॉन्च के बाद OnePlus 13 पर बड़ा डिस्काउंट ऑफर, चेक करें ये कमाल की डील

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 03:30 PM (IST)

    वनप्लस 15 के लॉन्च के बाद वनप्लस 13 पर फ्लिपकार्ट भारी छूट दे रहा है। बैंक ऑफर्स और एक्सचेंज ऑफर के साथ, कीमत और भी कम हो सकती है। इस फोन में 6.82 इंच का LTPO AMOLED डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 8 एलीट प्रोसेसर और 50 मेगापिक्सल का कैमरा है। इसमें 100W वायर्ड और 50W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    OnePlus 15 लॉन्च के बाद OnePlus 13 पर बड़ा डिस्काउंट ऑफर, चेक करें ये कमाल की डील


    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। वनप्लस ने हाल ही में वनप्लस 15 लॉन्च किया है, जिसका बाद अब पिछले वनप्लस 13 पर अच्छी-खासी छूट मिल रही है। अगर आप एक प्रीमियम स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं, लेकिन ज्यादा खर्च नहीं करना चाहते, तो वनप्लस 13 आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। यह इस फोन को खरीदने का सबसे अच्छा समय हो सकता है, क्योंकि फ्लिपकार्ट इस डिवाइस पर अच्छी-खासी छूट दे रहा है। इसके अलावा, बैंक ऑफर्स के साथ, फोन की कीमत और भी कम हो सकती है। आइए इस शानदार डील पर एक नजर डालते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    OnePlus 13 पर डिस्काउंट ऑफर

    वनप्लस का यह शानदार डिवाइस फिलहाल फ्लिपकार्ट पर ₹62999 में उपलब्ध है, जबकि इस फोन की एक्चुअल कीमत ₹72999 है। इसका मतलब है कि डिवाइस पर 13% का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है। इतना ही नहीं, फोन पर शानदार बैंक ऑफर्स भी मिल रहा है, जहां आप फ्लिपकार्ट SBI क्रेडिट कार्ड के साथ ₹4000 तक की छूट ले सकते हैं। वहीं फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के साथ भी ₹4000 तक की छूट मिल रही है। इसके अलावा, PNB क्रेडिट कार्ड के जरिए भुगतान करने पर ₹1000 की छूट मिल रही है।

    इन बैंक ऑफर्स के बाद फोन की कीमत घटकर ₹60000 से कम रह जाती है। इसके अलावा, डिवाइस पर शानदार एक्सचेंज ऑफर भी मिल रहा है, जहां आप फोन पर ₹56000 तक की एक्सचेंज वैल्यू ले सकते हैं। हालांकि, यह एक्सचेंज वैल्यू पूरी तरह से आपके पुराने फोन की कंडीशन और मॉडल पर डिपेंड करेगी।

    OnePlus 13 के स्पेसिफिकेशन

    OnePlus 13 के स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो फोन में आपको 6.82 इंच का LTPO AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है, जिसके साथ 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट और 4500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है। फोन में पावरफुल क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 एलीट प्रोसेसर भी दिया गया है, साथ ही इसमें एड्रेनो 830 ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट भी दी गई है, जो किसी भी सॉफ्टवेयर को चलाने और मल्टीटास्किंग को हैंडल करने के लिए काफी पावरफुल है। इतना ही नहीं, डिवाइस में एंड्रॉइड 15 ऑपरेटिंग सिस्टम है और इस फोन को 4 एंड्रॉइड अपग्रेड भी मिलेंगे।

    OnePlus 13 के कैमरा स्पेक्स

    कैमरे की बात करें तो फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जहां 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन के साथ आता है, इसके साथ ही 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड लेंस 120 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू के साथ आता है। सेल्फी के लिए डिवाइस में 32MP का फ्रंट कैमरा है। फोन 100W वायर्ड और 50W वायरलेस फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 6000mAh की बैटरी ऑफर करता है।

    यह भी पढ़ें- OnePlus 15R स्मार्टफोन की लॉन्चिंग कन्फर्म, बजट में मिलेगा 50MP कैमरा और 7800mAh बैटरी