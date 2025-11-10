New Aadhaar App: नए आधार ऐप में हैं ये 5 बड़ी खूबियां, जानें सेटअप करने का सबसे आसान तरीका

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI ने आखिरकार अपना नया Aadhaar App लॉन्च कर दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर UIDAI ने इसकी जानकारी साझा की है और बताया है कि अब आधार कार्ड को डिजिटल तरीके से सेफ रखने और यूज करने का एक्सपीरियंस पहले से काफी ज्यादा आसान और सुरक्षित होगा। ये ऐप आपको Android और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगा।

दरअसल इस ऐप का मकसद लोगों को अब हर जगह आधार की फिजिकल कॉपी लेकर चलने की जरूरत को खत्म करना है। नया ऐप न सिर्फ डिजिटल स्टोरेज की सुविधा दे रहा है बल्कि पहचान वेरिफिकेशन, डेटा शेयरिंग और सिक्योरिटी फीचर्स को भी नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। वहीं आज हम आपको इस नए आधार ऐप की 5 बड़ी खूबियां बताएंगे। चलिए इसके बारे में जानें...

हमेशा साथ रहेगा डिजिटल आधार सबसे पहली खूबी की बात करें तो अब आपको आधार कार्ड की फिजिकल कॉपी रखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। नया ऐप आपके आधार को फोन में सेफ रखता है और QR कोड की मदद से तुरंत वेरिफिकेशन की सुविधा भी देता है।

फेस ऑथेंटिकेशन से आसान वेरिफिकेशन खास बात यह है कि इस ऐप में फेस आईडी टेक्नोलॉजी जोड़ी गई है, जिससे आप सिर्फ अपने फेस को स्कैन करके आधार वेरिफिकेशन कर सकते हैं। इससे OTP या बायोमेट्रिक डिवाइस की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो इसे और भी जबरदस्त बना देता है।

शेयरिंग को भी करें कंट्रोल इस नए ऐप से यूजर्स अब तय कर सकेंगे कि आधार की कौन-सी जानकारी वो किसी संस्था या व्यक्ति के साथ शेयर करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए आप नाम और फोटो शेयर कर सकते हैं लेकिन एड्रेस या डेट ऑफ बर्थ हाईड रख सकते हैं।

बायोमैट्रिक लॉक UIDAI के इस नए ऐप में आपको खास बायोमैट्रिक लॉक और अनलॉक करने का फीचर भी मिल रहा है, यानी अगर आप चाहें तो अपने फिंगरप्रिंट और फेस डेटा से इसे लॉक कर सकते हैं ताकि कोई और शख्स इसका इस्तेमाल न कर सके।

फैमिली के आधार भी करें ऐड इतना ही नहीं इस ऐप में आपको एक ही जगह पर फैमिली के सभी मेंबर्स के आधार कार्ड को स्टोर करने की सुविधा भी मिल जाती है। इससे परिवार के हर सदस्य के डॉक्यूमेंट्स तक पहुंच एक क्लिक में संभव हो गया है। इन सभी खूबियों के साथ ये ऐप काफी जबरदस्त लग रहा है।