MP3 और MP4 में क्या फर्क? म्यूजिक और वीडियो फाइल को लेकर दूर करें कन्फ्यूजन

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। टेक्नोलॉजी की दुनिया में MP3 और MP4 दो ऐसे फॉर्मेट हैं जिनके नाम लगभग हर स्मार्टफोन और कंप्यूटर यूजर को पता है। इनके नाम काफी मिलते-जुलते हैं, जिससे कुछ लोगों को लगता है कि ये एक ही हैं, लेकिन असल में इनके इस्तेमाल और फंक्शन पूरी तरह से अलग हैं। फोन में गाने एक ऐप में और वीडियो दूसरे प्लेयर में इसलिए प्ले होती है, क्योंकि ये दोनों फाइल फॉर्मेट अलग-अलग हैं। चलिए आज MP3 और MP4 के बीच के अंतर को डिटेल में समझते हैं।

क्या होता है MP3 फॉर्मेट? आसान शब्दों में कहें तो MP3 फॉर्मेट एक ऑडियो फाइल फॉर्मेट है जिसे खास तौर पर म्यूजिक और वॉयस रिकॉर्डिंग स्टोर करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका पूरा नाम MPEG Audio Layer-3 है। इस फॉर्मेट की सबसे खास बात यह है कि इसकी फाइल का साइज बहुत छोटा होता है। इससे कम स्टोरेज स्पेस इस्तेमाल करके भी अच्छी साउंड क्वालिटी मिलती है। MP3 को पहली बार 1990 के दशक में पेश किया गया था और यह जल्दी ही बहुत पॉपुलर हो गया। आज भी लगभग सभी म्यूजिक प्लेयर, रिकॉर्डिंग स्टूडियो और मोबाइल फोन MP3 सपोर्ट के साथ आते हैं।

क्या है MP4 और क्यों खास है? दूसरी ओर MP4 एक मल्टीमीडिया कंटेनर फॉर्मेट है, जिसका मतलब है कि यह न सिर्फ ऑडियो बल्कि वीडियो, सबटाइटल और इमेज भी स्टोर कर सकता है। इसका पूरा नाम MPEG-4 पार्ट 14 है। यह फॉर्मेट हाई-क्वालिटी वीडियो और साउंड को एक साथ स्टोर करने के लिए डिजाइन किया गया है। यही वजह है कि MP4 ऑनलाइन वीडियो प्लेटफॉर्म और स्ट्रीमिंग सर्विस पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला फॉर्मेट है। मजे की बात यह है कि इस MP4 फाइल फॉर्मेट का इस्तेमाल सिर्फ ऑडियो फाइल्स के लिए भी किया जा सकता है, लेकिन आमतौर पर इसका इस्तेमाल वीडियो के लिए होता है।