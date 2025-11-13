Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नए लैपटॉप में कम से कम कितनी होनी चाहिए स्टोरेज? खरीदने से पहले जरूर करें चेक

    By Brahmanand MishraEdited By: Subhash Gariya
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 03:05 PM (IST)

    आजकल लैपटॉप का उपयोग कई कार्यों के लिए होता है, जिसके लिए पर्याप्त स्टोरेज की आवश्यकता होती है। सामान्य उपयोग जैसे ईमेल और वेब ब्राउजिंग के लिए 256 जीबी स्टोरेज ठीक है, लेकिन क्रिएटिव वर्क के लिए एक टीबी या उससे अधिक स्टोरेज की आवश्यकता होती है। क्लाउड स्टोरेज भी एक अच्छा विकल्प है, और अब कई लैपटॉप में स्टोरेज अपग्रेड करना मुश्किल है।

    prefferd source google
    Hero Image

    लैपटॉप में कितना स्टोरेज आपके लिए सही?

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। आप वेब पर नई-नई जानकारियां खोजते रहते हैं साथ में डॉक्यूमेंट की एडिटिंग भी करते हैं। जरूरत होने पर म्यूजिक स्ट्रीमिंग के साथ स्पेड शीट पर भी काम कर लेते हैं तो आपको ऐसे पीसी की जरूरत होगी, जिससे आप ये सभी काम बिना अटके आसानी से करते रहें। कई सारे कार्यों में एआई का प्रयोग तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में अधिक क्षमता वाले लैपटॉप की दरकार बढ़ रही है। कंपनियां भी लगभग हर महीने नए-नए लैपटॉप पेश करती हैं, जिनमें मैजिकल फीचर्स (आजकल एआई लैपटॉप विशेषकर) का दावा किया जाता है। फैंसी और पावरफुल लैपटॉप के लिए यूजर्स आकर्षित भी होते हैं। हालांकि, सामान्य यूजर्स इतने सारे स्पेक्स पर गौर नहीं करते, उनका साधारण सा सवाल होता है कि कितने स्टोरेज का लैपटाप उनके लिए सही रहेगा?

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कितना स्टोरेज होता है पर्याप्त

    इसका बहुत ही आसान जवाब है कि आप किस काम के लिए लैपटॉप का प्रयोग करेंगे? अगर अधिकांश यूजर्स की तरह आपको ईमेल, बेसिक होम-आफिस टास्क, वेब ब्राउजिंग और स्ट्रीमिंग के लिए लैपटॉप चाहिए तो 256 जीबी स्टोरेज पर्याप्त रहेगा। हालांकि, 128 जीबी ऑप्शन में भी कई सारे बेहतर लैपटॉप हैं। फिर 256 जीबी ही क्यों? दरअसल, सामान्य कामकाज के लिए 128 जीबी पर्याप्त तो है, पर हर सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए अधिक स्पेस की जरूरत होती है। इसी तरह लैपटॉप में जिन एप्स का प्रयोग करेंगे, उनका आकार बढ़ता जाएगा और स्मूथनेस कम होती जाएगी।

    ऐसे में बेसिक यूजर्स के लिए 256 जीबी का ऑप्शन अपेक्षाकृत बेहतर माना जाता है। हालांकि, क्रोमबुक में ज्यादातर चीजें क्लाउड में ऑपरेट होती हैं तो 128 जीबी वैरियंट सामान्य कामकाज के लिए पर्याप्त होता है।

    Laptop Storage in

    किएटिव वर्क के लिए क्या हैं ऑप्शन

    फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर, ग्राफिक डिजाइनर, गेमर और कंटेंट क्रिएटर आदि के लिए 256 जीबी स्टोरेज पर्याप्त नहीं होता। गेमिंग की बात करें तो ट्रिपल ए गेम में कई जीबी स्पेस की जरूरत होती है। इसी तरह आपका कैमरा जितनी अधिक डिटेल्स कैप्चर करेगा, फोटो और वीडियो फाइल्स के लिए लैपटॉप में उतने ही अधिक स्पेस की जरूरत होगी। कम स्टोरेज होने पर कुछ ही प्रोजेक्ट्स में आपके लैपटॉप का स्टोरेज पूरा हो जाएगा। ऐसे लोगों के लिए कम से कम एक टीबी स्टोरेज का ऑप्शन देखना चाहिए। हार्डकोर गेमर्स और एडवांस लेवल के क्रिएटिव प्रोफेशनल्स के लिए इससे भी अधिक स्टोरेज की जरूरत हो सकती है।

    क्या बाद में बढ़ाया जा सकता है स्टोरेज

    अगर आप इस सोच के साथ स्टोरेज कैपेसिटी को चुन रहे हैं तो इससे आप दिक्कत में भी पड़ सकते हैं। कुछ वर्षों पहले तक इंटरनल ड्राइव कोई मुद्दा नहीं था, आप स्टोरेज को बड़ी ड्राइव में कॉपी कर सकते थे या लैपटाप में नई ड्राइव इंसर्ट कर सकते थे, लेकिन अब कई सारे लैपटॉप में स्टोरेज मदरबोर्ड पर ही सोल्डर होती है, जिससे अपग्रेड करना नामुमकिन हो जाता है। अगर आप बाद में अपग्रेड करने की योजना के साथ लैपटाप खरीदते हैं तो सुनिश्चित कर लें कि ड्राइव को आसानी से बदला जा सकता है या नहीं। हालांकि, गेमिंग लैपटाप में अभी भी स्टोरेज एक्सेस की सुविधा मिलती है।

    कितना बेहतर है क्लाउड का ऑप्शन

    अगर अधिक स्टोरेज की जरूरत नहीं है तो यह बेहतर ऑप्शन हो सकता है। ज्यादातर लोगों का अनुभव क्लाउड स्टोरेज के साथ हो चुका है, खासकर फोटो और वीडियो के मामले में। पहले हमारे डेस्कटाप और हार्ड ड्राइव छुट्टियों की तस्वीरों और वीडियो से भरे रहते थे, लेकिन अब आइक्लाउड फोटोज और गूगल फोटोज जैसी सुविधाओं ने काम बहुत आसान कर दिया है इससे दुनिया के किसी भी हिस्से में रहते हुए आप जरूरी फाइलों को एक्सेस कर सकते हैं। यहां तक कि वर्ड, एक्सेल और फोटोशाप जैसे वर्षों से लोकप्रिय एप्लीकेशन को इंस्टाल करने के बजाय आप इनके वेब वर्जन का प्रयोग कर सकते हैं।

    यह भी पढ़ें- Apple जल्द लॉन्च करेगा सबसे सस्ता MacBook लैपटॉप, iPhone वाला मिलेगा प्रोसेसर