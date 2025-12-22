Language
    हीटर और गीजर में क्या होता है kW का मतलब? ज्यादातर लोग रहते हैं कंफ्यूज

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 11:30 AM (IST)

    सर्दियों में हीटर और गीजर का इस्तेमाल बढ़ गया है, जिससे लोगों के मन में kW को लेकर सवाल उठते हैं। kW का मतलब किलोवाट होता है, जो इलेक्ट्रिक पावर मापने ...और पढ़ें

    हीटर और गीजर में क्या होता है kW का मतलब? ज्यादातर लोग रहते हैं कंफ्यूज 


    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। सर्दियों का मौसम आ गया है और अब जैसे ठंड बढ़ रही है तो घरों में भी हीटर और गीजर का इस्तेमाल तेजी से बढ़ने लगा है, लेकिन इन उपकरणों को खरीदते टाइम या यूज करते टाइम अक्सर लोगों के मन में ये सवाल जरूर आता है कि हीटर और गीजर में kW का आखिर मतलब क्या होता है? और इसका बिजली के बिल से क्या कनेक्शन है। चलिए आज हम आपको इसी बारे में विस्तार से बताएंगे...

    पहले समझिए kW का क्या है मतलब?

    दरअसल kW का फुल फॉर्म किलोवाट (Kilowatt) होता है। यह इलेक्ट्रिक पावर को मापने की यूनिट है। आसान शब्दों में कहें तो kW यह बताता है कि कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कितनी तेजी से बिजली की खपत करता है। 1 किलोवाट (kW) = 1000 वाट (W), यानी अगर कोई हीटर 2 kW का है, तो वह 2000 वाट बिजली यूज करता है।

    हीटर और गीजर में क्यों लिखा होता है kW?

    हीटर और गीजर जैसे उपकरणों में kW इसलिए मेंशन किया गया होता है ताकि हर कोई ये समझ सके कि वो उपकरण कितनी बिजली खपत करेगा। साथ ही उससे ये भी पता लगता है कि उसकी गर्म करने की क्षमता कितनी है। इससे आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे बिजली का बिल कितना बढ़ सकता है।

    तो क्या ज्यादा kW का मतलब ज्यादा बेहतर?  

    ज्यादा kW का मतलब ज्यादा बेहतर नहीं है बल्कि ये पानी या कमरा जल्दी गर्म करने में मदद करेगा, लेकिन बिजली की खपत भी ज्यादा होगी।आमतौर पर गीजर 1 kW से लेकर 3 kW तक के होते हैं। अगर आपकी फैमिली छोटी है तो कम kW वाला गीजर और हीटर आपके लिए बेहतर होगा।

    दूसरी तरफ रूम हीटर आमतौर पर 1 kW, 2 kW या 3 kW के आते हैं। 1 kW हीटर छोटे कमरे के लिए, 2 kW हीटर मध्यम आकार के कमरे के लिए और 3 kW हीटर बेडरूम के लिए बेस्ट हैं।

