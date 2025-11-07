Jio vs Airtel vs Vi: किसका पोस्टपेड प्लान सबसे सस्ता, किसमें मिलते हैं क्या बेनिफिट्स?

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। जब बात टेलीकॉम प्लान्स की आती है, तो ज्यादातर चर्चा प्रीपेड यूजर्स की होती है। लेकिन पोस्टपेड प्लान्स में भी आज कई ऐसे ऑफर हैं जो बेहतर वैल्यू और प्रीमियम बेनिफिट्स देते हैं। भारत की टॉप तीन टेलिकॉम कंपनियां- Bharti Airtel, Reliance Jio, और Vodafone Idea (Vi) सभी के पास यूजर्स के लिए अलग-अलग रेंज के पोस्टपेड प्लान्स हैं। अगर आप किफायती लेकिन वैल्यू-पैक्ड प्लान की तलाश में हैं, तो आइए देखते हैं कि Jio vs Airtel vs Vi में कौन सा सबसे सही रहेगा।

वैसे ये तुलना आसान नहीं है, क्योंकि अब कंपनियां सिर्फ कॉल और SMS ही नहीं, बल्कि डेटा और OTT बेनिफिट्स भी दे रही हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन-सा पोस्टपेड प्लान आपके लिए बेस्ट साबित हो सकता है। Airtel का 449 रुपये वाला प्लान Airtel का सबसे सस्ता पोस्टपेड प्लान 449 रुपये प्रति माह का है। इस प्लान में लोकल, STD और रोमिंग पर अनलिमिटेड वॉयस कॉल मिलती हैं। साथ ही, हर दिन 100 SMS फ्री हैं। डेटा की बात करें तो Airtel इस प्लान में हर महीने 50GB 5G डेटा ऑफर करता है और अगर आप पूरा डेटा इस्तेमाल नहीं करते, तो बचा हुआ डेटा अगले बिलिंग साइकल में रोलओवर हो जाता है। यानी ये एक अच्छा बोनस है।

एंटरटेनमेंट के लिए Airtel इस प्लान के साथ Xtreme Play Premium सब्सक्रिप्शन देता है, जिससे आप मूवी, वेब सीरीज और एंड्रॉयड, iOS और वेब पर लाइव स्पोर्ट्स देख सकते हैं। इसके अलावा, Google One (100GB) क्लाउड स्टोरेज, Perplexity Pro एक्सेस और Hello Tunes भी फ्री मिलती हैं।

Jio का 349 रुपये वाला प्लान Jio का सबसे सस्ता पोस्टपेड प्लान 349 रुपये प्रति बिलिंग साइकल में आता है। इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग, हर दिन 100 SMS और 30GB ट्रू 5G डेटा मिलता है। डेटा खत्म होने के बाद ₹10/GB का चार्ज लगता है। हालांकि, जिन एरिया में Jio True 5G कवरेज है, वहां आपको अनलिमिटेड डेटा की सुविधा मिलती है।

इस प्लान में JioTV, JioAICloud और तीन महीने की JioHotstar सब्सक्रिप्शन फ्री मिलती है। साथ ही, 18 से 25 साल के यूजर्स के लिए एक एक्सक्लूसिव ऑफर भी है- उन्हें Google Gemini का Pro Plan 18 महीने के लिए फ्री मिलेगा, जिसकी वैल्यू 35,100 रुपये है।

Vi का 451 रुपये वाला प्लान Vi का सबसे किफायती पोस्टपेड प्लान 451 रुपये प्रति माह का है, जिसे Vi Max Plan कहा जाता है। ये लिस्ट का सबसे महंगा प्लान है। इसमें भी अनलिमिटेड कॉलिंग और रोज 100 SMS की सुविधा मिलती है। इस प्लान में 50GB डेटा मिलता है, साथ ही रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक अनलिमिटेड नाइट डेटा भी दिया जाता है। इसके अलावा, इसमें भी जियो की तरह अनलिमिटेड 5G एक्सेस की सुविधा है।