सभी के लिए लाइव हुआ Jio का फ्री Google AI Pro सब्सक्रिप्शन, ऐसे करें क्लेम; ले सकेंगे ढेरों फीचर्स का मजा

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Reliance Jio ने शनिवार से अपने यूजर्स के लिए 18 महीने का फ्री Google AI Pro सब्सक्रिप्शन शुरू कर दिया है। भारतीय टेलीकॉम कंपनी ने पिछले हफ्ते Google के साथ अपनी पार्टनरशिप की घोषणा की थी, जिसके तहत यूजर्स को Gemini AI का फ्री एक्सेस डेढ़ साल तक दिया जाएगा। हालांकि, शुरुआत में कंपनी ने कहा था कि ये ऑफर केवल 18 से 25 साल की उम्र वाले यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा, लेकिन अब Jio 25 साल से ऊपर के यूजर्स को भी ये सब्सक्रिप्शन एक्टिवेट करने दे रहा है।

फ्री Google AI Pro सब्सक्रिप्शन कैसे क्लेम करें फ्री 18 महीने के Gemini Pro फीचर्स का एक्सेस पाने से पहले आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आपके पास एक एक्टिव Jio SIM कार्ड हो और उस पर अनलिमिटेड 5G प्लान चालू हो। ये इस ऑफर की बेसिक शर्त है। एक बार यह कन्फर्म करने के बाद, नीचे दिए गए स्टेप्स को MyJio ऐप में फॉलो करें:

MyJio ऐप के होम पेज पर सबसे ऊपर 'Early access' का बैनर दिखेगा।

बैनर पर मौजूद Claim now बटन पर टैप करें।

अब आपको एक नया पेज ब्राउजर में ओपन करने के लिए कहा जाएगा।

ओपन होने के बाद उस वेब पेज पर प्लान की डिटेल्स दिखाई देंगी।

बॉटम की तरफ स्क्रॉल करें और 'Agree' पर टैप करें।

बस हो गया! अब Gemini ऐप में जाएं और अपना Pro स्टेटस कन्फर्म करें।

Google AI Pro सब्सक्रिप्शन के फायदे फ्री टियर की तुलना में, Google AI Pro (या Gemini Pro) सब्सक्रिप्शन में यूजर्स को कई नए और पावरफुल फीचर्स मिलते हैं। आमतौर पर ये प्लान 1,950 रुपये प्रति माह का होता है, लेकिन Jio यूजर्स इसे 18 महीनों के लिए फ्री इस्तेमाल कर सकते हैं।

इसमें आपको Gemini 2.5 Pro AI मॉडल का एक्सटेंडेड एक्सेस मिलता है। साथ ही Nano Banana और Deep Research जैसे एडवांस्ड फीचर्स का इस्तेमाल भी संभव होगा। आपको बता दें कि Gemini 2.5 Pro पर Deep Research फीचर फ्री यूज़र्स के लिए उपलब्ध नहीं होता।