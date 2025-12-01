Jio का एक साल वाला सस्ता प्लान: डेली 2.5GB डेटा अनलिमिटेड कॉलिंग और कई अन्य बेनिफिट्स भी  

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी जियो का सिम कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो कंपनी आपको एक जबरदस्त प्लान ऑफर कर रही है। वैसे तो ये प्लान काफी पुराना है लेकिन कंपनी ने हाल ही में इसके बेनिफिट्स में कुछ बदलाव किए हैं और यूजर्स को कुछ ज्यादा फायदे दिए हैं। दरअसल जियो अपने प्रीमियम यूजर्स को एक 3599 रुपये का सालाना रिचार्ज प्लान ऑफर कर रहा है।

इस प्लान में आपको पूरे 365 दिनों की वैलिडिटी मिलती है। साथ ही प्लान डेटा, OTT और AI का प्रीमियम एक्सेस तक फ्री ऑफर कर रहा है। इस प्लान में हाई-स्पीड इंटरनेट से लेकर Google Gemini Pro की 18 महीने का प्रीमियम एक्सेस भी मिल रहा है।

डेटा समेत ये बेनिफिट्स भी जियो के इस सालाना प्लान में कंपनी कुल 912.5GB डेटा ऑफर कर रही है, यानी रोजाना आपको इस प्लान में 2.5GB हाई-स्पीड डेटा मिलता है। इसके साथ ही प्लान में अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग की सुविधा भी मिलती है। इसके अलावा प्लान में 100 SMS हर दिन करने की सुविधा भी मिल रही है।