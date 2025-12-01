Jio का एक साल वाला सस्ता प्लान: डेली 2.5GB डेटा अनलिमिटेड कॉलिंग और कई अन्य बेनिफिट्स भी
जियो अपने ग्राहकों के लिए 3599 रुपये का सालाना प्लान लाया है, जिसमें 365 दिनों की वैधता मिलती है। इस प्लान में रोजाना 2.5GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS प्रतिदिन मिलते हैं। 5G यूजर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा का भी लाभ मिलेगा। साथ ही, Google Gemini Pro का 18 महीने का सब्सक्रिप्शन और JioHotstar का 3 महीने का सब्सक्रिप्शन भी शामिल है।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी जियो का सिम कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो कंपनी आपको एक जबरदस्त प्लान ऑफर कर रही है। वैसे तो ये प्लान काफी पुराना है लेकिन कंपनी ने हाल ही में इसके बेनिफिट्स में कुछ बदलाव किए हैं और यूजर्स को कुछ ज्यादा फायदे दिए हैं। दरअसल जियो अपने प्रीमियम यूजर्स को एक 3599 रुपये का सालाना रिचार्ज प्लान ऑफर कर रहा है।
इस प्लान में आपको पूरे 365 दिनों की वैलिडिटी मिलती है। साथ ही प्लान डेटा, OTT और AI का प्रीमियम एक्सेस तक फ्री ऑफर कर रहा है। इस प्लान में हाई-स्पीड इंटरनेट से लेकर Google Gemini Pro की 18 महीने का प्रीमियम एक्सेस भी मिल रहा है।
डेटा समेत ये बेनिफिट्स भी
जियो के इस सालाना प्लान में कंपनी कुल 912.5GB डेटा ऑफर कर रही है, यानी रोजाना आपको इस प्लान में 2.5GB हाई-स्पीड डेटा मिलता है। इसके साथ ही प्लान में अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग की सुविधा भी मिलती है। इसके अलावा प्लान में 100 SMS हर दिन करने की सुविधा भी मिल रही है।
इतना ही नहीं 5G यूजर्स के लिए अनलिमिटेड 5G डेटा का भी फायदा उपलब्ध है, बस शर्त यही है कि आपके पास एक एलिजिबल डिवाइस और आप ऐसी लोकेशन पर हों जहां जियो का 5G नेटवर्क उपलब्ध हो।
JioHotstar का भी फ्री सब्सक्रिप्शन
इस प्लान को Google Gemini Pro का सब्सक्रिप्शन और भी खास बना रहा है जहां आपको 18 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन मिल रहा है जिसकी कीमत बाजार में करीब 35,100 रुपये है। इसके अलावा कंपनी इस प्लान में JioHotstar का 3 महीने का मोबाइल/टीवी सब्सक्रिप्शन, JioAICloud की 50GB स्टोरेज और यहां तक कि JioHome के नए कनेक्शन पर 2 महीने का फ्री ट्रायल भी ऑफर कर रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।