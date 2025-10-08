Jio लाया फ्री 'AI Classroom' कोर्स, जानें क्या-क्या सिखाया जाएगा

रिलायंस जियो ने भारत में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए AI क्लासरूम नामक एक मुफ्त ऑनलाइन प्रोग्राम लॉन्च किया है। यह चार सप्ताह का कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुनियादी जानकारी और व्यावहारिक उपयोग सिखाएगा। जियोपीसी और जियो इंस्टीट्यूट के सहयोग से शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य देश भर में एआई लर्निंग को बढ़ावा देना है।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। भारत में डिजिटल एजुकेशन को नई दिशा देने के लिए जियो ने अपना नया ऑनलाइन प्रोग्राम ‘AI Classroom’ लॉन्च कर दिया है। यह एक चार हफ्तों का फ्री कोर्स है, जो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुनियादी जानकारी और उसके प्रैक्टिकल इस्तेमाल सिखाने के लिए बनाया गया है।इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 के दौरान कंपनी ने इस कोर्स की घोषणा की है। जियो का कहना है कि यह पहल जियोपीसी और जियो इंस्टीट्यूट की पार्टनरशिप में शुरू की गई है, ताकि देशभर में AI लर्निंग को ज्यादा से ज्यादा यूजर्स तक पहुंचाया जा सके।

कैसे लें ‘AI Classroom’ कोर्स? कोर्स को आप www.jio.com/ai-classroom वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हैं। इसे पर्सनल कंप्यूटर, डेस्कटॉप या लैपटॉप पर आसानी से किया जा सकता है, हालांकि मोबाइल यूजर्स के लिए यह उपलब्ध नहीं है। जियो का कहना है कि जियोपीसी का इस्तेमाल कर कोर्स पूरा करने वाले यूजर्स को जियो इंस्टीट्यूट की ओर से सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, जबकि अन्य पार्टिसिपेंट्स को कंप्लीशन बैज दिया जाएगा।

क्या-क्या सिखाया जाएगा कोर्स में? दरअसल इस कोर्स में स्टूडेंट्स को कई AI टूल्स के साथ काम करने और उन्हें समझने का मौका दिया जाएगा। इस कोर्स में आपको एआई की बेसिक समझ, जानकारी और प्रोजेक्ट्स को ऑर्गेनाइज करने के तरीके और डिजाइन, स्टोरी और प्रेजेंटेशन बनाना सिखाया जाएगा। इसके साथ ही कोर्स में रियल प्रोब्लेम्स के सलूशन में एआई का उपयोग जैसे टॉपिक्स कवर किए जाएंगे।