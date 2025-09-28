Jio का 90 दिन वाला सस्ता प्लान: डेली 2GB हाई-स्पीड डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और ढेरों बेनिफिट्स

रिलायंस जियो अपनी 9वीं सालगिरह पर ₹899 वाले प्लान में जबर्दस्त बेनिफिट्स दे रही है। इस प्लान में 90 दिनों की वैलिडिटी के साथ रोजाना 2GB डेटा और 20GB अतिरिक्त डेटा मिलता है यानी कुल 200GB डेटा। अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS प्रतिदिन की सुविधा भी है। 5G नेटवर्क वाले इलाके में अनलिमिटेड 5G डेटा मिलेगा।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। रिलायंस जियो ने 5 सितंबर, 2025 को अपनी 9वीं सालगिरह मनाई जिसके बाद से कंपनी ग्राहकों के लिए कई रिचार्ज प्लान्स पर खास ऑफर दे रही है। कंपनी इस मौके पर अपने ₹899 वाले प्लान पर भी जबरदस्त बेनिफिट्स दे रही है जहां न सिर्फ सस्ते दाम में भरपूर डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिल रही है, बल्कि इसके साथ कई बड़े ब्रांड्स के गिफ्ट्स और प्रीमियम सब्सक्रिप्शन भी बिल्कुल मुफ्त में दिए जा रहे हैं। आइये इस प्रीपेड प्लान के बारे में विस्तार से जानते हैं...

जियो का 899 रुपये वाला प्लान दरअसल, Jio के इस शानदार प्लान की कीमत 899 रुपये है, जिसमें आपको पूरे 90 दिनों की वैलिडिटी मिल रही है। इसके साथ ही आपको इस प्लान में रोजाना 2GB हाई स्पीड डेटा मिलने वाला है, जिसके साथ कंपनी 20GB एक्स्ट्रा डेटा भी दे रही है, यानी कुल मिलाकर इसमें आपको 200GB डेटा मिलने वाला है। इसके अलावा इस प्लान में आपको अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा भी मिल रही है।

यह प्लान हर दिन 100 SMS भेजने की सुविधा भी देता है। खास बात यह है कि अगर आप Jio के 5G नेटवर्क वाले इलाके में रहते हैं, तो आपको इस प्लान के साथ अनलिमिटेड 5G डेटा भी मिलेगा, यानी आपको इस प्लान के साथ डेटा की बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है।

डेटा और कॉलिंग के साथ ये बेनिफिट्स भी केवल डेटा और कॉलिंग ही नहीं, यह प्लान अन्य बेनिफिट्स भी ऑफर कर रहा है, जहां इस प्लान में JioTV, JioAICloud और Jio Hotstar का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल मुफ्त मिल रहा है। इस प्लान के साथ 3 महीने के लिए Jio Hotstar का मोबाइल और टीवी सब्सक्रिप्शन बिल्कुल मुफ्त मिलेगा।