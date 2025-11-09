Aadhaar को IRCTC अकाउंट से लिंक करने का सबसे आसान तरीका, ट्रेन टिकट बुक करने में नहीं आएगी दिक्कत!
आईआरसीटीसी ने टिकट बुकिंग नियमों में बदलाव किया है। अब आधार से वेरिफाइड अकाउंट वाले ही सुबह 8 से 10 बजे तक टिकट बुक कर पाएंगे। फर्जी बुकिंग रोकने के लिए यह नियम लागू किया गया है। अकाउंट को आधार से लिंक करने के लिए आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर जाकर 'माई प्रोफाइल' सेक्शन में आधार को ऑथेंटिकेट करें और ओटीपी डालकर सबमिट करें।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप अक्सर ट्रेन से सफर करते हैं और IRCTC के जरिए ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। हाल ही में, IRCTC यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन ने अपने टिकट बुकिंग नियमों में कुछ बड़े बदलाव किए हैं। अब, अगर आपका अकाउंट आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं है, तो आप सुबह के पीक डिमांड स्लॉट में टिकट बुक नहीं कर पाएंगे।
यह नया नियम पिछले महीने से लागू हो गया है। आइए इसके बारे में और डिटेल में जानते हैं, और फिर हम आपको बताएंगे कि आप अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके कैसे अपने IRCTC अकाउंट को अपने आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं।
क्या है रेलवे का ये नया नियम
दरअसल, पिछले महीने रेलवे ने एक नया नियम लागू किया था, जिसके मुताबिक सुबह 8:00 बजे से 10:00 बजे तक सिर्फ वही पैसेंजर टिकट बुक कर पाएंगे जिनका IRCTC अकाउंट आधार से वेरिफाइड है। जिन पैसेंजर का अकाउंट वेरिफाइड नहीं है, वो 10:00 बजे के बाद ही टिकट बुक कर पाएंगे।
इसका मतलब है कि अगर आपने अपना IRCTC अकाउंट आधार से लिंक नहीं किया है, तो कन्फर्म टिकट मिलना मुश्किल हो सकता है। रेलवे का कहना है कि इस कदम से फर्जी बुकिंग एजेंट और बॉट्स द्वारा टिकट की हेराफेरी रुकेगी। इन दो घंटों के लिए, सिर्फ वेरिफाइड यूजर्स ही ट्रेन टिकट बुक कर पाएंगे और आसानी से टिकट ले पाएंगे।
कैसे Aadhaar को IRCTC अकाउंट से लिंक करें?
- इसके लिए सबसे पहले www.irctc.co.in पर जाएं और अपने अकाउंट में लॉग-इन कर लें।
- इसके बाद ‘My Profile’ सेक्शन में जाएं।
- इधर अब आपको ‘Authenticate Aadhaar’ वाला ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
- अब अपना Aadhaar नंबर या Virtual ID डालें।
- इतना करने पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा उसे दर्ज करें और Submit पर क्लिक करें।
बस इन 5 स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आपका IRCTC अकाउंट Aadhaar से वेरिफाइड हो जाएगा और आप बिना किसी रुकावट के हर स्लॉट में आसानी से टिकट बुक कर सकेंगे।
