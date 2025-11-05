Aadhaar Card Update के नियमों में बदलाव, जानें क्या है नई ऑनलाइन प्रक्रिया और फीस

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। यूनीक आईडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने अपनी सभी आधार संबंधित डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट कर दी हैं। अब आधार कार्ड से जुड़े किसी भी काम के लिए आपको आधार केंद्र तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी अब आप आधार अपडेट, वेरिफिकेशन और PAN लिंकिंग जैसे सभी काम ऑनलाइन घर बैठे ही कर सकते हैं।

आधार से जुड़ी सभी सेवाएं मिलेंगी ऑनलाइन UIDAI के नए डिजिटल फ्रेमवर्क के तहत कार्डधारक नाम, पता, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर जैसी प्रमुख जानकारी सीधे UIDAI की वेबसाइट पर जाकर अपडेट कर सकेंगे। इन जानकारियों को अपडट करने के लिए पैन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होगी।

आधार PAN लिंकिंग की नई डेडलाइन सरकार ने PAN-Aadhaar लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की है। अगर इसके बाद भी PAN आधार से लिंक नहीं हुआ तो पैन कार्ड डिएक्टिवेट कर दिया जाएगा। इसके साथ ही नए पैन कार्ड बनाने के लिए यूजर्स को आधार कार्ड वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य होगा।

केवाईसी प्रोसेस भी हुआ आसान UIDAI ने ऑनलाइन KYC (Know Your Customer) प्रक्रिया में भी कुछ बदलाव किए हैं। अब बैंक और दूसरे वित्तीय संस्थान ग्राहक की पहचान को Aadhaar OTP, वीडियो KYC या इन-पर्सन वेरिफिकेशन से पूरा कर सकते हैं। इससे केवाईसी प्रक्रिया पहले से तेज और सुरक्षित हो गया है।