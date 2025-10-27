Flipkart सेल के बाद भी iPhone 16 पर जबरदस्त डिस्काउंट, चेक करें डील
अगर आप नया स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो iPhone 16 एक अच्छा विकल्प हो सकता है। फ्लिपकार्ट पर यह फोन भारी छूट पर उपलब्ध है। बैंक कार्ड और एक्सचेंज ऑफर के साथ आप 9,000 रुपये तक बचा सकते हैं। इस डिवाइस में 6.1 इंच का सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले और A18 बायोनिक चिपसेट है। फोटोग्राफी के लिए 48MP का कैमरा है।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी अपने स्मार्टफोन को अपग्रेड करने का मन बना चुके हैं? अगर हां तो iPhone 16 इस वक्त आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। जी हां, पिछले साल लॉन्च हुआ iPhone 16 इस समय भारी डिस्काउंट के साथ लिस्टेड है। बैंक कार्ड और फ्लैट डिस्काउंट के साथ आप डिवाइस पर 9,000 रुपये तक बचा सकते हैं। बता दें कि इस iPhone को भारत में 79,999 रुपये में लॉन्च किया गया था।
हालांकि नई iPhone 17 सीरीज के लॉन्च के बाद यह 70,000 रुपये से कम में लिस्ट हुआ लेकिन अभी ऑफर्स के साथ आप इसे फ्लिपकार्ट पर लगभग 60,000 रुपये में खरीद सकते हैं। इससे पहले फ्लिपकार्ट की दिवाली सेल में भी ऐसी ही कुछ शानदार डील्स देखने को मिल रही थी। हालांकि अब एक बार फिर सेल के बाद भी शानदार डील मिल रही है
iPhone 16 पर डिस्काउंट ऑफर
फ्लिपकार्ट पर फ्लैट डिस्काउंट के बाद अभी iPhone 16 की कीमत सिर्फ 62,999 रुपये रह गई है, जो इसकी एक्चुअल से लगभग 7,000 रुपये कम है। इसके अलावा कंपनी इस फोन पर खास बैंक ऑफर भी दे रही है जहां आप फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक और SBI बैंक कार्ड का इस्तेमाल करके 2500 रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है, जिससे इसकी कीमत 60,499 रुपये हो जाती है। इस कीमत पर यह iPhone 16e की तुलना में बेहतर डील बना गया है, जो लगभग इसी कीमत पर लॉन्च किया गया था।
इतना ही नहीं अगर आपके पास कोई पुराना फोन है और आप उसे एक्सचेंज करना चाहते हैं, तो आप ऐसा करके 61,000 रुपये तक का एक्सचेंज वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन ये एक्सचेंज वैल्यू डिवाइस की कंडीशन और मॉडल पर डिपेंड करेगी।
iPhone 16 के स्पेसिफिकेशन
स्पेसिफिकेशन की बात करें तो डिवाइस में आपको 6.1-इंच का सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले मिलता है। डिवाइस में 60Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट मिलता है। यह डिवाइस एप्पल के A18 बायोनिक चिपसेट से लैस है। डिवाइस में आपको 8GB तक रैम और लेटेस्ट iOS 26 मिलता है। फोटोग्राफी के लिए iPhone 16 में 48MP का प्राइमरी कैमरा और 12MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस दिया गया है। जबकि सामने की तरफ डिवाइस में 12MP का सेल्फी कैमरा है।
