Instagram पर अब Reels खुद होंगी स्क्रॉल, लेटेस्ट फीचर को कैसे करें इनेबल
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। इंस्टाग्राम पर यूजर्स को अब अगली रील के लिए स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा। यानी एक रील खत्म होने के बाद दूसरी रील वीडियो अपने आप प्ले हो जाएगी। अब तक स्क्रॉल न करने पर बार-बार एक ही वीडियो प्ले होती रहती थी। इस नए फीचर से यूजर्स को मैन्युअली स्वाइप नहीं करना पड़ेगा। अगर आप कोई दूसरा काम करते हुए रील देख रहे हैं तो यह फीचर आपके बड़े काम आने वाला है।
इंस्टाग्राम ने ऑटो स्क्रॉल रील को भारत में लाइव कर दिया है। अगर आप इस फीचर को अपने डिवाइस में इंस्टॉल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने फोन में इंस्टॉल इंस्टाग्राम एप को अपडेट करना होगा। यहां हम आपको इस फीचर को इनेबल करने के बारे में डिटेल में जानकारी दे रहे हैं।
इंस्टाग्राम में ऑटो स्क्रॉल कैसे इनेबल करें?
स्टेप 1 - सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम पर कोई भी रील ओपन करनी है।
स्टेप 2 - इसके बाद आपको दाईं ओर नीचे दिख रहे थ्री डॉट मैन्यू पर टैप करना है। यह आपको शेयर बटन के नीचे देखने को मिलेगा।
स्टेप 3 - अब आपको यहां ऑटो स्क्रॉल का बटन दिखाई देगा और इसे इनेबल कर दें।
इस फीचर के नाम से पता चलता है कि आपके फीड में आने वाली रील्स ऑटोमेटिक स्क्रॉल होंगी। यूजर्स को बार-बार स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं होगी। इंस्टाग्राम ने इस फीचर को यूजर्स को हैंड्स-फ्री एक्सपीरियंस ऑफर देने के लिए डिजाइन किया है।
