Instagram पर अब Reels खुद होंगी स्क्रॉल, लेटेस्ट फीचर को कैसे करें इनेबल

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। इंस्टाग्राम पर यूजर्स को अब अगली रील के लिए स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा। यानी एक रील खत्म होने के बाद दूसरी रील वीडियो अपने आप प्ले हो जाएगी। अब तक स्क्रॉल न करने पर बार-बार एक ही वीडियो प्ले होती रहती थी। इस नए फीचर से यूजर्स को मैन्युअली स्वाइप नहीं करना पड़ेगा। अगर आप कोई दूसरा काम करते हुए रील देख रहे हैं तो यह फीचर आपके बड़े काम आने वाला है।

इंस्टाग्राम ने ऑटो स्क्रॉल रील को भारत में लाइव कर दिया है। अगर आप इस फीचर को अपने डिवाइस में इंस्टॉल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने फोन में इंस्टॉल इंस्टाग्राम एप को अपडेट करना होगा। यहां हम आपको इस फीचर को इनेबल करने के बारे में डिटेल में जानकारी दे रहे हैं।