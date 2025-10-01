1 अक्टूबर से लागू हुए नए रेलवे नियम, जानें यात्रियों को कैसे होगा फायदा

भारतीय रेलवे ने 1 अक्टूबर 2025 से टिकट बुकिंग नियमों में बदलाव किया है। जनरल रिजर्वेशन टिकट बुकिंग के लिए आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। IRCTC पर जनरल रिजर्वेशन खुलने के पहले 15 मिनट में आधार लिंक और ई-वेरिफिकेशन जरूरी होगा। इसका उद्देश्य टिकटों की कालाबाजारी रोकना है। काउंटर पर भी टिकट बुकिंग के लिए आधार नंबर देना होगा।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। इंडियन रेलवे ने आज यानी 1 अक्टूबर 2025 से टिकट बुकिंग के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। जी हां, अब तत्काल टिकट की तरह ही जनरल रिजर्वेशन टिकट की बुकिंग के लिए भी आधार वेरिफिकेशन जरूरी कर दिया गया है। रेल मंत्रालय के मुताबिक IRCTC वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर जनरल रिजर्वेशन ओपन होने के पहले 15 मिनट में टिकट बुक करने के लिए आधार लिंक और ई-वेरिफिकेशन जरूरी कर दिया गया है। दरअसल इसका उद्देश्य टिकट्स की कालाबजारी, एजेंट्स की धांधली और बॉट्स द्वारा की जाने वाली बुकिंग को रोकना है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ऑनलाइन टिकट बुकिंग के नए नियम अगर आपने अपने IRCTC अकाउंट को पहले से ही आधार कार्ड से लिंक किया हुआ है, तो टिकट बुकिंग प्रोसेस आपके लिए और भी आसान हो जाएगा।बुकिंग के वक्त आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा, जिसे डालने के बाद ही टिकट कन्फर्म होगा। खास बात यह है कि शुरुआती 15 मिनट तक AC और नॉन-AC दोनों क्लास में एजेंट्स टिकट बुक नहीं कर सकेंगे, जिससे सीधा यात्रियों को फायदा होगा।

क्या काउंटर बुकिंग में भी बदल गए नियम? ऑनलाइन ही नहीं आज से रेलवे स्टेशन के PRS काउंटर से टिकट बुक करने पर भी आधार नंबर देना जरूरी होगा। काउंटर पर आपका वेरिफिकेशन OTP के जरिए होगा। यानी मोबाइल नंबर का आधार से लिंक होना बेहद जरूरी हो गया है। वहीं, अगर आप अपने परिवार के किसी सदस्य या दोस्त के लिए टिकट बुक कर रहे हैं, तो उस यात्री का आधार नंबर और OTP देना पड़ेगा।