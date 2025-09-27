Indian Railway: त्योहारी भीड़ को देखते हुए इन 8 ट्रेनों में जुड़ेंगे अतिरिक्त कोच, बढ़ेंगी यात्री सुविधाएं
त्योहारी सीजन को देखते हुए दक्षिण पूर्व रेल प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए खास तैयारियां शुरू कर दी हैं। चक्रधरपुर रेल मंडल के गुजरने वाली दो ट्रेनों में रांची रेल मंडल से चलने वाली दो ट्रेनों और खड़गपुर रेल मंडल से गुजरने वाली चार ट्रेनाें में आज से से 08 अक्टूबर के बीच एक - एक अतिरिक्त कोच लगा कर चलाने का निर्णय लिया है।
जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। त्योहारी सीजन को देखते हुए दक्षिण पूर्व रेल प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए खास तैयारियां शुरू कर दी हैं।
नवरात्र, दशहरा त्योहारों के मद्देनजर चक्रधरपुर रेल मंडल के गुजरने वाली दो ट्रेनों में, रांची रेल मंडल से चलने वाली दो ट्रेनों और खड़गपुर रेल मंडल से गुजरने वाली चार ट्रेनाें में आज से से 08 अक्टूबर के बीच एक - एक अतिरिक्त कोच लगा कर चलाने का निर्णय लिया है।
इन ट्रेनों में जनरल, स्लीपर और एसी कोच अस्थायी रूप से जोड़े जाएंगे, ताकि अधिक से अधिक यात्रियों को सुगम व आरामदायक यात्रा का लाभ मिल सके।
त्योहारी सीजन में हर वर्ष ट्रेनों में भारी भीड़ देखने को मिलती है। ऐसे में अतिरिक्त डिब्बों की यह व्यवस्था यात्रियों के लिए राहतभरी साबित होगी।
इन ट्रेनों में लगेगा अतिरिक्त कोच
- 28, 29, 30 सितंबर और 03 अक्टूबर को ट्रेन नंबर 18183 टाटानगर - बक्सर एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त एक नन एसी चेयर कार कोच लगेगी ।
- 30 सितंबर और 03, 05, 06, 07 अक्टूबर को ट्रेन नंबर 18107 राउरकेला - जगदलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त थ्री टीयर स्लीपर कोच लगेगी ।
- 28 और 29 सितंबर तक ट्रेन नंबर 18619 रांची - गोड्डा इंटरसिटी एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त थ्री टीयर स्लीपर कोच लगेगी ।
- 29, 30 सितंबर और 04 अक्टूबर को ट्रेन नंबर 18611 रांची - बनारस एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त थ्री टीयर स्लीपर कोच लगेगी ।
- 05 अक्टूबर को ट्रेन नंबर 12884 पुरूलिया - संतरागाछी रूपसि बंगला एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त नन एसी चेयर कार कोच लगेगी।
- 28 सितंबर और 05अक्टूबर को ट्रेन नंबर 12883 संतरागाछी - पुरूलिया रूपसि बंगला एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त नन एसी चेयर कार कोच लगेगी।
- 28, 29, 30, सितंबर और 01 से 08 अक्टूबर तक ट्रेन नंबर 12837 हावड़ा - पुरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त स्लीपर कोच लगेगी ।
- 02 अक्टूबर को ट्रेन नंबर 02863 सांतरागाछी - यशवंतपुर स्पेशल में दो अतिरिक्त थर्ड एसी कोच लगेगी।
8 अक्टूबर को चलेगी वरिष्ठ नागरिक स्पेशल ट्रेन
ओडिशा के वरिष्ठ नागरिकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। ओडिशा सरकार ने वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2025 के तहत क्षेत्र के बुजुर्गों को स्पेशल ट्रेन के जरिए संबलपुर से बनारस, अयोध्या कैंट, वाराणसी जैसे धार्मिक स्थलों के दर्शन करवाएगी।
ट्रेन नंबर 08321/08322 संबलपुर-बनारस-अयोध्या कैंट-संबलपुर स्पेशल ट्रेन 08 अक्टूबर को चक्रधरपुर रेल मंडल से होते हुए चलेगी।
रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार ट्रेन नंबर 08321 स्पेशल ट्रेन संबलपुर स्टेशन से 08 अक्टूबर की सुबह 11:00 बजे प्रस्थान करेगी और बनारस स्टेशन 09 अक्टूबर की सुबह 07:15 बजे पहुंचेगी।
इसके बाद यह ट्रेन 11 अक्टूबर की सुबह 08:00 बजे बनारस स्टेशन से रवाना होगी और अयोध्या कैंट स्टेशन दोपहर 02:00 बजे पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन नंबर 08322 स्पेशल अयोध्या कैंट स्टेशन से सुबह 11:20 बजे प्रस्थान करेगी और संबलपुर स्टेशन 13 अक्टूबर की दोपहर 12:30 बजे पहुंचेगी।
इस ट्रेन में 14 एलएचबी कोच लगे होंगे। ओडिशा के वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्पेशन ट्रेन से आना जाना, मुफ्त भोजन और ठहरने की व्यवस्था के अलावा सरकार ने यात्रा के दौरान बुजुर्ग व्यक्तियों की देखभाल के लिए नोडल अधिकारियों, डॉक्टरों और नर्सों को भी रखा है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।