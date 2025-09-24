क्या है e-Passport? अप्लाई करने का ये है सबसे आसान तरीका

भारत ने आधिकारिक तौर पर ई-पासपोर्ट जारी करना शुरू कर दिया है जो सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को आसान बनाएगा। विदेश मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2024 को इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया था। ई-पासपोर्ट में फिजिकल और डिजिटल सेफ्टी टेक्निक्स शामिल हैं। इसमें RFID चिप और एंटीना लगा होता है जिसमें पासपोर्ट होल्डर का पर्सनल और बायोमेट्रिक डेटा सेव रहता है।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। भारत ने ऑफिशियल तौर पर ई-पासपोर्ट जारी करना शुरू कर दिया है, जो रेगुलर पासपोर्ट का अपग्रेड बताया जा रहा है। यह कई नई सुविधा और ज्यादा सुरक्षा, फास्ट वेरिफिकेशन और इंटरनेशनल ट्रेवल को और आसान बनाने का वादा करता है। बता दें कि विदेश मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2024 को इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसकी शुरुआत की थी। अब यह सर्विस देशभर के चुनिंदा पासपोर्ट सेवा केंद्रों पर उपलब्ध है। जबकि आने वाले महीनों में इसे और ज्यादा केंद्रों तक पहुंचाया जा सकता है।

