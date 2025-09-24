Language
    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 05:00 PM (IST)

    भारत ने आधिकारिक तौर पर ई-पासपोर्ट जारी करना शुरू कर दिया है जो सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को आसान बनाएगा। विदेश मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2024 को इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया था। ई-पासपोर्ट में फिजिकल और डिजिटल सेफ्टी टेक्निक्स शामिल हैं। इसमें RFID चिप और एंटीना लगा होता है जिसमें पासपोर्ट होल्डर का पर्सनल और बायोमेट्रिक डेटा सेव रहता है।

    क्या है e-Passport? अप्लाई करने का ये है सबसे आसान तरीका

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। भारत ने ऑफिशियल तौर पर ई-पासपोर्ट जारी करना शुरू कर दिया है, जो रेगुलर पासपोर्ट का अपग्रेड बताया जा रहा है। यह कई नई सुविधा और ज्यादा सुरक्षा, फास्ट वेरिफिकेशन और इंटरनेशनल ट्रेवल को और आसान बनाने का वादा करता है। बता दें कि विदेश मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2024 को इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसकी शुरुआत की थी। अब यह सर्विस देशभर के चुनिंदा पासपोर्ट सेवा केंद्रों पर उपलब्ध है। जबकि आने वाले महीनों में इसे और ज्यादा केंद्रों तक पहुंचाया जा सकता है।

    पहले समझिए क्या है ई-पासपोर्ट?

    दरअसल इस नए वाले ई-पासपोर्ट में फिजिकल और डिजिटल, दोनों तरह की सेफ्टी टेक्निक्स शामिल हैं। इसके फ्रंट कवर में रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी RFID चिप और ऐन्टेना भी लगा होता है, जिसमें पासपोर्ट होल्डर का पर्सनल और बायोमेट्रिक डेटा सेव रहता है।

    खास सिस्टम ही रीड कर सकता है डेटा

    इसमें फिंगरप्रिंट, डिजिटल फोटोग्राफ, आइरिस स्कैन और नाम, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर जैसी अहम जानकारी भी शामिल होती है। खास बात यह है कि पासपोर्ट में लगी चिप कॉन्टैक्टलेस और एन्क्रिप्टेड होती है, जिसे केवल खास सिस्टम ही रीड कर सकता है। इस टेक्नोलॉजी से पासपोर्ट फर्जीवाड़े, डुप्लीकेशन और आइडेंटिटी थेफ्ट का खतरा कम हो जाता है।

    ई-पासपोर्ट के लिए आवेदन कैसे करें?

    ई-पासपोर्ट अप्लाई करने का तरीका लगभग रेगुलर  पासपोर्ट जैसा ही है। आइये इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप जानते हैं...  

    • सबसे पहले पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर जाएं।
    • अब रजिस्टर/लॉगिन कर ई-पासपोर्ट एप्लीकेशन फॉर्म भरें।
    • इसके बाद नजदीकी पासपोर्ट सेवा केंद्र या पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र सेलेक्ट करें।
    • अब ऑनलाइन फीस का भुगतान करें।
    • पेमेंट करने के बाद अपॉइंटमेंट बुक कर केंद्र पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए जाएं।

