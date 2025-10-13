Language
    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 09:36 AM (IST)

    सर्दियों में इमर्शन रॉड पानी गर्म करने का एक आसान तरीका है, लेकिन इसका इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतना जरूरी है। गीले हाथों से रॉड को न छुएं, पानी की मात्रा का ध्यान रखें, और रॉड को गर्म होने के बाद तुरंत निकाल लें। लोहे की बाल्टी का उपयोग न करें और रॉड को पानी में डालने से पहले स्विच ऑन न करें।

    रॉड यूज करते वक्त रखें ये 5 बातें याद! नहीं तो बाथरूम बन सकता है 'करंट का स्टेज'

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। सर्दियों की ठंडी सुबहें शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में अब फिर से सुबह नहाने से पहले कुछ देर सोचना पड़ता है। वहीं, ऐसे मौसम में पहले गर्म पानी भी चाहिए ही चाहिए। इसके लिए बहुत से लोग गीजर या हीटर का यूज करते हैं, लेकिन बहुत से घरों में आज भी इमर्शन रॉड ही पानी गर्म करने का सबसे सस्ता और आसान तरीका है।

    हालांकि, अगर इसे गलत ढंग से यूज किया जाए तो ये छोटा-सा उपकरण बड़े हादसे का कारण भी बन सकता है। इसलिए ये काफी जरूरी है कि इसे यूज करते टाइम कुछ जरूरी सुरक्षा नियमों का पालन किया जाए। चलिए आज इसी बारे में विस्तार से जानते हैं...

    गीले हाथों से रॉड को छूना

    इमर्शन रॉड का इस्तेमाल करते टाइम यह गलती लगभग हर कोई कर देता है, लेकिन यह बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। पानी बिजली का अच्छा चालक होता है, ऐसे में गीले हाथों से रॉड ऑन या ऑफ करना जानलेवा तक साबित हो सकता है। इसलिए हमेशा याद रखें कि रॉड को सिर्फ सूखे हाथों से ही टच करें।

    पानी की क्वांटिटी का ध्यान रखें

    अगर बाल्टी में पानी कम है तो हीटिंग एलिमेंट जल सकता है और अगर पानी ज्यादा भर दिया है तो रॉड को ज्यादा देर तक चलाना पड़ेगा जिससे बिजली की बर्बादी होगी और रॉड खराब भी हो सकती है। इसलिए इस बात का खास ध्यान रखें कि रॉड पूरी तरह पानी में डूबी हो, लेकिन पानी की क्वांटिटी भी सही हो।

    रॉड को तुरंत निकालें बाहर

    बहुत से लोग आज भी पानी गर्म हो जाने के बाद भी रॉड को बाल्टी में ही काफी देर तक छोड़ देते हैं लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। रॉड को लंबे समय तक पानी में छोड़ देने से इस पर जंग लग सकता है, बिजली की खपत बढ़ती है और रॉड की लाइफ भी कम हो जाती है।

    लोहे की बाल्टी में रॉड

    इमर्शन रॉड का इस्तेमाल कभी भी Iron Bucket यानी लोहे की बाल्टी में न करें। दरअसल लोहा बिजली को आसानी से अपने अंदर प्रवाहित कर देता है, जिससे करंट फैलने का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इसके लिए प्लास्टिक की बाल्टी हमेशा सबसे सेफ ऑप्शन है।

    पहले न करें स्विच ऑन

    इमर्शन रॉड का इस्तेमाल करते वक्त बहुत से लोग ये बहुत ही आम लेकिन बड़ी गलती कर देते है। अगर आप रॉड को पहले ऑन करके फिर पानी में डालते हैं, तो शॉर्ट सर्किट का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इस लिए पहले रॉड को पानी में पूरी तरह डुबोएं इसके बाद ही स्विच ऑन करें। जब पानी गर्म हो जाए, तो पहले रॉड को ऑफ करें और इसके बाद फिर रॉड को पानी से बाहर निकालें।

