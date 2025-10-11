Gmail से Zoho mail में ऐसे करें स्विच, जानें स्टेप-बाय-स्टेप तरीका

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Arattai के बाद अब Zoho अपने नए ईमेल प्लेटफॉर्म Zoho Mail की वजह से सुर्खियों में है। ये ऐप उन यूजर्स के बीच तेजी से पॉपुलर हो रही है जो Gmail के लिए एक प्राइवेट और एड-फ्री ऑप्शन खोज रहे हैं। Arattai के बढ़ते यूज ने दिखाया था कि भारत में लोग लोकल ऐप्स को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। अब Zoho Mail भी लोकप्रियता हासिल कर रही है, खासकर उन यूज़र्स के बीच जो अपने ईमेल को ज्यादा कंट्रोल, सिक्योरिटी और सिम्प्लिसिटी के साथ मैनेज करना चाहते हैं।

Zoho Mail की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यह पूरी तरह से एड-फ्री है- कोई पॉप-अप नहीं, कोई टारगेटेड ऐड नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। इसका मतलब है कि ये बेहतर प्राइवेसी और एक क्लीन इनबॉक्स ऑफर करता है। साथ ही ये मजबूत एन्क्रिप्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है ताकि आपका डेटा किसी थर्ड पार्टी की अनऑथराइज्ड एक्सेस से सेफ रहे।

ये प्लेटफॉर्म खासकर प्रोफेशनल्स और छोटे बिजनेस के बीच लोकप्रिय है क्योंकि ये आपको अपने खुद के कस्टम डोमेन नेम (जैसे you@yourcompany.com) का इस्तेमाल करने की सुविधा देता है। इसके अलावा इसमें शेयर कैलेंडर, नोट्स और टास्क जैसी यूजफुल टूल्स भी मिलते हैं जो टीम्स को Zoho इकोसिस्टम के अंदर ज्यादा एफिशिएंटली काम करने में मदद करते हैं।