Gmail से Zoho mail में ऐसे करें स्विच, जानें स्टेप-बाय-स्टेप तरीका
Zoho ने Arattai के बाद अब नया Zoho Mail लॉन्च कर सबका ध्यान खींचा है। ये एक प्राइवेट, एड-फ्री ईमेल प्लेटफॉर्म है जो Gmail का बेहतरीन विकल्प बन रहा है। यूजर्स को यहां बेहतर प्राइवेसी, क्लीन इनबॉक्स और एड-फ्री एक्सपीरिएंस मिलता है। छोटे बिजनेस और प्रोफेशनल्स के लिए कस्टम डोमेन, शेयर कैलेंडर और नोट्स जैसी सुविधाएं यहां मिलती हैं।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Arattai के बाद अब Zoho अपने नए ईमेल प्लेटफॉर्म Zoho Mail की वजह से सुर्खियों में है। ये ऐप उन यूजर्स के बीच तेजी से पॉपुलर हो रही है जो Gmail के लिए एक प्राइवेट और एड-फ्री ऑप्शन खोज रहे हैं। Arattai के बढ़ते यूज ने दिखाया था कि भारत में लोग लोकल ऐप्स को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। अब Zoho Mail भी लोकप्रियता हासिल कर रही है, खासकर उन यूज़र्स के बीच जो अपने ईमेल को ज्यादा कंट्रोल, सिक्योरिटी और सिम्प्लिसिटी के साथ मैनेज करना चाहते हैं।
Zoho Mail की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यह पूरी तरह से एड-फ्री है- कोई पॉप-अप नहीं, कोई टारगेटेड ऐड नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। इसका मतलब है कि ये बेहतर प्राइवेसी और एक क्लीन इनबॉक्स ऑफर करता है। साथ ही ये मजबूत एन्क्रिप्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है ताकि आपका डेटा किसी थर्ड पार्टी की अनऑथराइज्ड एक्सेस से सेफ रहे।
ये प्लेटफॉर्म खासकर प्रोफेशनल्स और छोटे बिजनेस के बीच लोकप्रिय है क्योंकि ये आपको अपने खुद के कस्टम डोमेन नेम (जैसे you@yourcompany.com) का इस्तेमाल करने की सुविधा देता है। इसके अलावा इसमें शेयर कैलेंडर, नोट्स और टास्क जैसी यूजफुल टूल्स भी मिलते हैं जो टीम्स को Zoho इकोसिस्टम के अंदर ज्यादा एफिशिएंटली काम करने में मदद करते हैं।
शॉर्ट में कहें तो Zoho Mail उन लोगों के लिए एक बढ़िया ऑप्शन है जो एक रिलायबल, प्राइवेसी-फोकस्ड और मेड इन इंडिया ईमेल सर्विस चाहते हैं।
Gmail से Zoho Mail पर कैसे स्विच करें?
- अगर आप Zoho Mail पर शिफ्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये काफी आसान है। जानें स्टेप-बाय-स्टेप गाइड:
- Zoho Mail की वेबसाइट पर जाएं और साइन अप करें।
- एक अकाउंट बनाएं। आप फ्री या पेड प्लान में से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं।
- अब Gmail में जाकर Settings → Forwarding and POP/IMAP पर जाएं और IMAP ऑन करें। इससे Zoho आपके ईमेल को सिक्योरली एक्सेस कर सकेगा।
- अपना डेटा Zoho Mail में इंपोर्ट करें। इसके लिए Settings → import में जाकर Migration Wizard का इस्तेमाल करें ताकि आपके कॉन्टैक्ट्स, फोल्डर्स और ईमेल्स Zoho में आ जाएं।
- Gmail में ईमेल फॉरवर्डिंग सेट करें ताकि नए ईमेल आपके Zoho अकाउट पर आ जाएं और ट्रांजिशन के दौरान कोई मैसेज मिस न हो।
यह भी पढ़ें: Red Magic 11 Pro स्मार्टफोन में मिलेगा वाटर कूलिंग सिस्टम, जल्द होगी लॉन्चिंग
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।