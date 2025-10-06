Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
    In-depth

    होम कनेक्शन के लिए कितनी होनी चाहिए इंटरनेट की स्पीड, दूर कर लें कन्फ्यूजन

    By Subhash Gariya Edited By: Subhash Gariya
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 03:30 PM (IST)

    अगर आपके घर में वाई-फाई की स्पीड कम है तो इसके कई कारण हो सकते हैं। इंटरनेट की स्पीड कम होने पर वीडियो कॉल डिस्कनेक्ट हो सकती है या वेबसाइट लोड नहीं हो पाती। स्पीडटेस्ट डॉट नेट या फास्ट डॉट कॉम जैसी वेबसाइट से इंटरनेट स्पीड चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए 10Mbps तक की स्पीड चाहिए होती है।

    prefferd source google
    Hero Image
    घर में वाई-फाई कनेक्शन की इंटरनेट स्पीड क्या होनी चाहिए?

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। घर में लगे वाई-फाई से वीडियो कॉल बार-बार डिस्कनेक्ट हो रही है या फिर वेबसाइट लोड नहीं हो रही हैं। अक्सर इसके लिए हम सर्विस प्रोवाइडर की गलती बताते हैं। यह सब इंटरनेट स्पीड कम होने के कारण या फिर वाई-वाई से ज्यादा डिवाइस कनेक्ट होने की वजह से भी हो सकता है। अगर आप भी इस तरह की प्रोब्लम फेस कर रहे हैं तो हम आपको कुछ आसान तरीके बताएंगे, जिनकी मदद से आप घर में इंटरनेट कनेक्शन से जुड़ी दिक्कत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इंटरनेट स्पीड की जरूरत

    अक्सर लोग समझते हैं कि हाई इंटरनेट स्पीड सिर्फ गेमिंग और दूसरे हाई टास्क के लिए ही जरूरी है। रेगुलर इंटरनेट यूज के लिए कम स्पीड में काम चल सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप इंटरनेट से कॉलिंग, टीवी और दूसरे काम करते हैं तो इसके लिए पर्याप्त इंटरनेट स्पीड होना जरूरी है। कई बार ब्लर कॉलिंग और लो लोडिंग वेबसाइट के लिए हम इंटरने प्रोवाइडर की गलती बता देते हैं। लेकिन यह सब लो-इंटरनेट स्पीड की वजह से होता है।

    इंटरनेट स्पीड कैसे चेक करें?

    इंटरनेट स्पीड चेक करने का तरीका बेहद आसान है। इसे आप Speedtest.net या Fast.com जैसी वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। गूगल भी इंटरनेट स्पीड चेक करने का टूल यूजर्स को उपलब्ध करवाता है। इसके लिए आपको गूगर पर speed test सर्च करना है। अब आपको इंटरनेट स्पीड चेक करने का टूल बॉक्स दिखाई देगा। यहां आपको स्टार्ट पर क्लिक करना है। इससे आप आसानी से स्पीड चेक कर सकते हैं।

    डाउनलोड स्पीड (Mbps): डाउनलोड स्पीड का मतलब होता है कि सर्वर से आपके डिवाइस में किसी डेटा को पहुंचने की स्पीड क्या है। अगर यह कम है तो आप ठीक से स्ट्रीमिंग, ब्राउजिंग और डाउनलोडिंग के साथ-साथ कॉलिंग ठीक से नहीं कर पाएंगे।

    अपलोड स्पीड (Mbps): यह आपके डिवाइस से सर्वर पर डेटा पहुंचने की स्पीड है। अगर यह कम है तो वीडियो कॉल, क्लाउड स्टोरेज और ऑनलाइन गेमिंग प्रभावित हो सकती है।

    पिंग/लेटेंसी (ms): यह समय बताता है कि किसी डेटा को डिवाइस से सर्वर और फिर डिवाइस तक पहुंचने में कितना समय लगता है। लेटेंसी समय जितना कम होगा गेमिंग और कॉन्फ्रेसिंग का अनुभव उतना ही सही होता है।

    कितनी होनी चाहिए इंटरनेट स्पीड

    • वॉट्सऐप या मैसेजिंग के लिए 2Mbps इंटरनेट स्पीड की जरूर होती है।
    • इमेल या बेसिक वेब ब्राउजिंग के लिए 5Mbps इंटरनेट स्पीड की जरूरत होती है।
    • ऑनलाइन क्लास या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए 10Mbps तक की स्पीड चाहिए होती है।
    • अगर ओटीटी में HD वीडियो देख रहे हैं तो आपको 25Mbps तक स्पीड की जरूरत पड़ती है।
    • ऑनलाइन गेमिंग और 4K स्ट्रीमिंग के लिए 50Mbps तक की स्पीड की जरूरत होती है।
    • अगर घर में 5 या उससे ज्यादा डिवाइस हैं तो सीमलेस कनेक्टिविटी के लिए 100Mbps स्पीड वाले कनेक्शन की जरूरत होगी।

    ऑनलाइन एक्टिविटी इंटरनेट स्पीड 
    वॉट्सऐप/मैसेजिंग 2 Mbps
    ईमेल/बेसिक वेब ब्राउज़िंग 5 Mbps
    ऑनलाइन क्लास या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग 10 Mbps तक
    OTT पर HD वीडियो देखना 25 Mbps तक
    ऑनलाइन गेमिंग/4K स्ट्रीमिंग 50 Mbps तक
    घर में 5+ डिवाइस  100 Mbps तक

    इंटरनेट स्पीड कम क्यों लगती है?

    हाई-स्पीड इंटरनेट प्लान कई बार धीमा लगता है। ऐसा राउटर के लगातार ऑन रहने के कारण भी हो सकता है। जब भी आपको लगे की इंटरनेट स्पीड कम हो रही है तो आप राउटर को 10 से 15 सेकेंड के लिए बंद कर सकते हैं। इसके साथ ही कभी-कभार नेटवर्क के कारण भी ऐसा होता है।

    राउटर से बहुत ज्यादा डिवाइस कनेक्ट रहते हैं तो आपकी इंटरनेट स्पीड प्रभावित हो सकती है। ऐसे में जिन डिवाइस में इंटरनेट की जरूरत न हो, उन्हें डिस्कनेक्ट कर दें। अगर आपके घर में इंटरनेट स्पीड लगातार कम रहती है तो आप अपने नेटवर्क प्रोवाइडर को रिपोर्ट कर सकते हैं।

    यह भी पढ़ें- WiFi Speed Boost Tips: ये डिवाइस स्लो कर रहे हैं आपका Wi-Fi, अभी करें दूर