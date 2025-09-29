Language
    WiFi Speed Boost Tips: ये डिवाइस स्लो कर रहे हैं आपका Wi-Fi, अभी करें दूर

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 03:35 PM (IST)

    अगर आपके घर में वाईफाई लगा है और इंटरनेट की स्पीड स्लो है तो कुछ डिवाइस इसके सिग्नल को कमजोर कर सकते हैं। ब्लूटूथ डिवाइस माइक्रोवेव बेबी मॉनिटर और कॉर्डलेस फोन जैसे उपकरण वाईफाई सिग्नल में बाधा डालते हैं। टेक एक्सपर्ट्स का कहना है कि वाई-फाई राउटर को कभी भी ब्लूटूथ डिवाइस के पास नहीं रखना चाहिए।

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। घर में वाईफाई लगा है, फिर भी स्लो इंटरनेट स्पीड आपको परेशान कर रही है, तो यह खबर आपके लिए है। नेटफ्लिक्स पर कोई फिल्म या सीरीज देख रहे हों या यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हों, स्लो इंटरनेट हर किसी का मूड खराब कर देता है। खासकर घर से काम करने वालों के लिए तो स्लो इंटरनेट काम में रुकावट की वजह बन जाता है।

    कई बार स्लो इंटरनेट की वजह से कुछ लोग तो नया राउटर भी खरीद लेते हैं और उसे बदलकर चेक करते हैं ताकि इंटरनेट स्पीड में सुधार हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ डिवाइस ऐसे भी होते हैं जो वाईफाई सिग्नल को कमजोर कर देते हैं, जिससे आपकी इंटरनेट स्पीड स्लो हो सकती है। आज हम आपको इसी के बारे में बताएंगे कि वो कौन-से डिवाइस हैं...

    ब्लूटूथ डिवाइस

    टेक एक्सपर्ट्स का कहना है कि वाई-फाई राउटर को कभी भी ब्लूटूथ डिवाइस के पास नहीं रखना चाहिए। अगर आप घर पर एलेक्सा, गूगल होम स्पीकर या कोई अन्य ब्लूटूथ स्मार्ट डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन्हें वाई-फाई से दूर रखें। ये डिवाइस, वाई-फाई की तरह, रेडियो फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करते हैं। अगर इन डिवाइस को राउटर के पास रखा जाए, तो उनकी फ्रीक्वेंसी आपस में टकरा सकती है, जिससे इंटरनेट की स्पीड स्लो हो सकती है।

    माइक्रोवेव और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस

    सिर्फ ब्लूटूथ डिवाइस ही नहीं बल्कि माइक्रोवेव, बेबी मॉनिटर और कॉर्डलेस फोन भी Wi-Fi सिग्नल को कमजोर कर देते हैं। खासकर अगर माइक्रोवेव चल रहा है तो ये राउटर से सिग्नल बाधित कर सकता है। इसलिए हमेशा राउटर को इन सभी डिवाइस से दूर रखना चाहिए।

    अगर आप चाहते हैं कि आपका Wi-Fi बेहतर स्पीड दे, तो राउटर को हमेशा ऊंची जगह या खुली जगह पर रखें ताकि कमरे के हर कोने में अच्छा सिग्नल मिले। राउटर को कभी भी अलमारी के अंदर या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के पास न रखें। यह छोटा-सा बदलाव इंटरनेट स्पीड बढ़ाने में काफी मददगार साबित हो सकता है।

