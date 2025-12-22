Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    GST नंबर ऑनलाइन कैसे वेरिफाई करें, जानिए स्टेप-बाय-स्टेप तरीका

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 11:00 AM (IST)

    अगर आप कोई बिजनेस चला रहे हैं, तो GST नंबर की जांच करना जरूरी है। GST नियमों के मुताबिक भारत में रजिस्टर्ड हर बिजनेस को एक 15 अंकों का यूनिक GST Ident ...और पढ़ें

    Hero Image

    GST नंबर ऑनलाइन कैसे वेरिफाई करें, जानिए स्टेप-बाय-स्टेप तरीका

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी कोई बिजनेस चला रहे हैं? या किसी शख्स/कंपनी से लेन-देन करने वाले हैं, तो GST नंबर (GSTIN) की जांच करना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि सामने वाला शख्स या संस्था GST के तहत रजिस्टर्ड और असली है।GST नियमों के मुताबिक भारत में रजिस्टर्ड हर बिजनेस को एक 15 अंकों का यूनिक GST Identification Number (GSTIN) दिया जाता है। किसी भी तरह के फ्रॉड से बचने के लिए GSTIN वेरिफिकेशन एक जरूर प्रोसेस है। ऐसे में चलिए जानें कि GST नंबर कैसे वेरिफाई करें?

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    GST नंबर कैसे वेरिफाई करें?

    स्टेप 1: इसके लिए सबसे पहले ऑफिशियल GST पोर्टल www.gst.gov.in पर जाएं।

    स्टेप 2: इसके बाद होमपेज पर ‘Search Taxpayer’ पर क्लिक करें और फिर ‘Search by GSTIN/UIN’ पर क्लिक करें।

    स्टेप 3: अब जिस GST नंबर को आप वेरिफाई करना चाहते हैं, उसे GSTIN/UIN बॉक्स में डालें और कैप्चा कोड एंटर करें।

    स्टेप 4: सारी जानकारी भरने के बाद Search बटन पर क्लिक करें।

    स्टेप 5: अब स्क्रीन पर बिजनेस से जुड़ी पूरी जानकारी आ जाएगी, जहां आपको बिजनेस का नाम, रजिस्ट्रेशन स्टेट, GST स्टेटस (Active/Cancelled) और रजिस्ट्रेशन की तारीख दिख जाएगी।

    GST नंबर वेरिफिकेशन क्यों जरूरी है?

    GST नंबर वेरिफिकेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आपको फर्जी कंपनियों से बचा सकती है। साथ ही इससे आप सुरक्षित बिजनेस ट्रांजैक्शन, टैक्स कंप्लायंस सुनिश्चित और भरोसेमंद पार्टनर के साथ डील कर सकते हैं। GST नंबर वेरिफिकेशन का पूरा प्रोसेस सिर्फ कुछ ही मिनटों में पूरी हो जाता है। GST नंबर चेक करना हर बिजनेस और व्यक्ति के लिए जरूरी है।

    क्या GSTIN से कंपनी का पता मिल सकता है?

    GST पोर्टल पर कंपनी का पूरा एड्रेस हमेशा उपलब्ध नहीं होता। हालांकि, आप कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस Ministry of Corporate Affairs (MCA) की वेबसाइट, बिजनेस डायरेक्टरी या अन्य भरोसेमंद सोर्स से चेक कर सकते हैं।

    यह भी पढ़ें- Samsung का स्नैपड्रैगन 8 इलीट चिपसेट वाला 5G फोन हुआ सस्ता, मिस न करें ये शानदार डील