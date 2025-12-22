नए नंबर से चलेगा पुराना WhatsApp, डिलीट नहीं होगी एक भी चैट; जानें कैसे
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। नॉर्मल कॉल या SMS की जगह आजकल लोग WhatsApp पर मैसेज और कॉल करना ज्यादा पसंद करते हैं। इस प्लेटफॉर्म के जरिए न सिर्फ मैसेज और कॉल कर सकते हैं, बल्कि जरूरी डॉक्यूमेंट्स, फोटो और वीडियो तक शेयर कर सकते हैं। हालांकि जब फोन नंबर चेंज करने की बात आती है, तो सबसे बड़ा डर यही लगता है कि कहीं पुरानी चैट्स और डेटा न डिलीट हो जाए।
लेकिन ऐसे में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि पुराना WhatsApp अकाउंट ही आप नए नंबर से बेहद आसानी से चला सकते हैं, वो भी बिना नया अकाउंट क्रिएट किए। जी हां, इसके लिए ऐप में ही एक खास फीचर मौजूद है। चलिए आज इसी के बारे में विस्तार से जानते हैं...
WhatsApp में मिलता है Change Number फीचर
दरअसल WhatsApp अपने यूजर्स को अपने अकाउंट में फोन नंबर चेंज करने की भी सुविधा देता है। इस फीचर का इस्तेमाल करके आप आपकी सभी चैट्स, ग्रुप्स और मीडिया फाइल सेफ रखते हुए नंबर बदल सकते हैं। खास बात यह है कि इसके लिए आपको नया अकाउंट बनाने की भी जरूरत नहीं है।
इतना ही नहीं आपके कॉन्टैक्ट्स को भी अपने-आप नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि आपने नंबर चेंज कर लिया है। हालांकि, नया नंबर भी पहले OTP के जरिए वेरिफाई होगा। वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा होने के बाद ही नंबर अपडेट होगा।
WhatsApp में नंबर बदलने का सबसे आसान तरीका
अगर आप पुराने अकाउंट को नए नंबर के साथ यूज करना चाहते हैं, तो आपको कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो करना होगा।
- इसके लिए सबसे पहले अपने फोन में WhatsApp ओपन करें।
- इसके बाद Settings पर क्लिक करें।
- iPhone यूजर्स को यह ऑप्शन नीचे दाईं ओर देखने को मिल जाएगा।
- इधर से अब Account सेक्शन में जाएं।
- इसके बाद Change Number के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- यहां से Next पर क्लिक करें।
- पहले पुराना नंबर डालें, फिर नया नंबर एंटर करें।
- इसके बाद फिर दोबारा Next पर क्लिक करें।
- नए नंबर पर आए OTP को एंटर करते ही नंबर अपडेट हो जाएगा।
