WhatsApp: कम रोशनी में भी होगी बेहतर वीडियो कॉलिंग, जान लें लो-लाइट मोड यूज करने का तरीका

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। WhatsApp सिर्फ एक मैसेजिंग ऐप नहीं रहा, बल्कि अब बहुत आगे निकल गया है। रेगुलर अपडेट और नए फीचर्स के साथ, ये अपनों से जुड़े रहने के लिए एक जरूरी ऐप बन गया है। अगर आप WhatsApp पर अक्सर दोस्तों और परिवार वालों को वीडियो कॉल करते हैं, तो आपको ऐप में मिलने वाले एक लो-लाइट मोड के बारे में जरूर जानना चाहिए। इस फीचर का मकसद कम रोशनी में भी वीडियो कॉल की क्वालिटी को बेहतर बनाना है, जिससे आप किसी भी लाइट सेटिंग मे ज्यादा साफ तौर पर कनेक्ट हो सकें। WhatsApp कॉल पर बेहतर वीडियो क्वालिटी के लिए लो-लाइट मोड इस्तेमाल करने का तरीका यहां जानें।