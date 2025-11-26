WhatsApp: कम रोशनी में भी होगी बेहतर वीडियो कॉलिंग, जान लें लो-लाइट मोड यूज करने का तरीका
WhatsApp पर अक्सर लोग वीडियो कॉल्स करना पसंद करते है। ऐप में वीडियो कॉलिंग के लिए एक लो-लाइट मोड मिलता है। जो कम रोशनी में भी वीडियो क्वालिटी ठीक करती है, जिससे फ्रेंड्स और फैमिली आपको लो-लाइट में भी बेहतर तरीके से देख पाते हैं। ये फीचर Android और iOS पर उपलब्ध है और हर कॉल के दौरान मैनुअली ऑन करना होता है। आइए जानते हैं इसे यूज करने का तरीका।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। WhatsApp सिर्फ एक मैसेजिंग ऐप नहीं रहा, बल्कि अब बहुत आगे निकल गया है। रेगुलर अपडेट और नए फीचर्स के साथ, ये अपनों से जुड़े रहने के लिए एक जरूरी ऐप बन गया है। अगर आप WhatsApp पर अक्सर दोस्तों और परिवार वालों को वीडियो कॉल करते हैं, तो आपको ऐप में मिलने वाले एक लो-लाइट मोड के बारे में जरूर जानना चाहिए। इस फीचर का मकसद कम रोशनी में भी वीडियो कॉल की क्वालिटी को बेहतर बनाना है, जिससे आप किसी भी लाइट सेटिंग मे ज्यादा साफ तौर पर कनेक्ट हो सकें। WhatsApp कॉल पर बेहतर वीडियो क्वालिटी के लिए लो-लाइट मोड इस्तेमाल करने का तरीका यहां जानें।
WhatsApp पर लो-लाइट मोड का इस्तेमाल कैसे करें?
- अपने फोन पर WhatsApp ओपन करें।
- अपने किसी दोस्त या फैमिली मेंबर के साथ वीडियो कॉल शुरू करें।
- अपनी स्क्रीन पर, आपको टॉप राइट में एक बल्ब का आइकन दिखेगा।
- बल्ब आइकन पर टैप करके उसे ऑन करें। इसे बंद करने के लिए, बस 'बल्ब' आइकन पर फिर से टैप करें।
- और अब आपके दोस्त और परिवार वाले आपको बेहतर विजिबिलिटी और कम ग्रेनीनेस के साथ साफ देख सकते हैं, चाहे आप किसी भी लाइट में हों। अभी, ये फीचर Android और iOS दोनों पर इस्तेमाल किया जा सकता है।
आपको जो बातें पता होनी चाहिए
- क्योंकि ये एक टेम्पररी सेटिंग है, इसलिए जब भी आप कॉल पर हों, इसे हर बार एक्टिवेट करना होगा।
- लो-लाइट मोड के अलावा, WhatsApp में कुछ और मजेदार वीडियो कॉल फीचर भी मिलते हैं जैसे बैकग्राउंड रिमूवर, फिल्टर और टच-अप।
- बैकग्राउंड रिमूवर: बैकग्राउंड रिमूवर फीचर का इस्तेमाल करके, आप वीडियो कॉल के दौरान अपना बैकग्राउंड बदल सकते हैं।
- फिल्टर: इस फीचर का इस्तेमाल करके आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ वीडियो कॉल करते समय कई फिल्टर जोड़ सकते हैं, जिससे आपकी वीडियो कॉल और भी मजेदार हो सकती है।
- टच-अप: WhatsApp आपको वीडियो कॉल पर रहते हुए एक बेसिक टच-अप करने की भी सुविधा देता है।
