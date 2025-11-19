जो नहीं दिखाना, वो छिप जाएगा! Paytm पर ऐसे यूज करें 'हाइड पेमेंट्स' फीचर

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। One 97 Communications Limited ने मंगलवार को Paytm ऐप के लिए नया ‘Hide Payments’ फीचर जारी किया। नाम से ही साफ है कि ये यूजर्स को कुछ ट्रांजैक्शन्स को प्राइमरी व्यू से हटाने की सुविधा देता है। कंपनी ने कहा कि ये फीचर शेयर्ड डिवाइस मैनेज करने, सेंसिटिव परचेज हैंडल करने और फाइनेंशियल एक्टिविटी को डिस्क्रीट तरीके से देखने में मदद करता है। कंपनी का दावा है कि ये फीचर यूजर्स की बढ़ती प्राइवेसी जरूरतों को देखते हुए बनाया गया है।

Paytm पर Hide Payments फीचर Paytm का नया Hide Payments फीचर डिजिटल पेमेंट्स को मैनेज करने का एक ज्यादा प्राइवेट और पर्सनलाइज्ड तरीका है। जिन ट्रांजैक्शन्स को हिडन मार्क किया जाता है, उन्हें न तो डिलीट किया जाता है और न बदला जाता है, वे सिर्फ एक अलग सिक्योर्ड सेक्शन में चली जाती हैं। Paytm का कहना है कि ऐसी सभी ट्रांजैक्शन्स पूरी तरह सुरक्षित और जरूरत पड़ने पर एक्सेस करने योग्य रहती हैं।

Hidden ट्रांजैक्शन्स को Paytm ऐप के Balance & History सेक्शन में देखा जा सकता है। कंपनी का दावा है कि Paytm ऐसा फीचर देने वाला पहला UPI ऐप है। Paytm पर किसी ट्रांजैक्शन को कैसे हाइड करें? Paytm ऐप खोलकर Balance & History टैब पर जाएं।

अब उस ट्रांजैक्शन पर लेफ्ट स्वाइप करें जिसे आप छिपाना चाहते हैं।

स्क्रीन पर दिखने वाले ‘Hide’ ऑप्शन पर टैप करें।

‘Yes, Hide Payment’ पर टैप करके चयन की पुष्टि करें।

अब ये ट्रांजैक्शन आपके पेमेंट हिस्ट्री से छिप जाएगी। Paytm पर छिपाई गई ट्रांजैक्शन को कैसे वापस दिखाएं?

एक बार फिर Balance & History टैब पर जाएं और ऊपर दाईं ओर तीन-डॉट ऑप्शन पर टैप करें।

मेन्यू में से ‘View Hidden Payments’ ऑप्शन सेलेक्ट करें।

अब अपने फोन का PIN डालें या संबंधित बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन पूरा करें। आपकी हिडन पेमेंट्स स्क्रीन पर दिखेंगी।

जिसे अनहाइड करना हो, उस ट्रांजैक्शन पर लेफ्ट स्वाइप करें और ‘Unhide’ पर टैप करें।

ये ट्रांजैक्शन अब आपकी पेमेंट हिस्ट्री में फिर से दिखाई देगी। नया Paytm ऐप डिज़ाइन