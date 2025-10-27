एयर प्यूरीफायर मत खरीदना! AC कर देगा कमरे की हवा साफ, जानिए कैसे

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली के बाद दिल्ली समेत कई इलाकों में इन दिनों प्रदूषण ने सबको परेशान कर दिया है। ऐसे में अब बहुत से लोग अपने घर की हवा को शुद्ध रखने के लिए एयर प्यूरीफायर तक खरीद रहे हैं, लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि आपका एयर कंडीशनर (AC) भी इस काम में आपकी मदद कर सकता है। जी हां, कुछ आसान तरीकों को अपना कर आप अपने AC को भी एयर प्यूरीफायर की तरह यूज कर सकते हैं। चलिए जानें कैसे...

HEPA या PM 2.5 फिल्टर वाला AC खरीदें इन दिनों अगर आप नया AC खरीद रहे हैं, तो इस बात का खास ध्यान रखें कि उस AC में HEPA या PM 2.5 फिल्टर हो। बहुत से ब्रांड्स HEPA या PM 2.5 फिल्टर टेक्नोलॉजी वाले AC पेश कर रहे हैं। दरअसल ये फिल्टर हवा में मौजूद धूल, धुआं और छोटे प्रदूषक कणों (PM 2.5) को हटाता है। जब AC कमरे की हवा को खींचकर ठंडा करता है, तो ये फिल्टर उसे क्लीन भी करता है। इस तरह के AC का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इससे रूम की एयर क्वालिटी 40 से 60% तक बेहतर हो सकती है।

HEPA फिल्टर पुराने AC में लगाएं वहीं, अगर आपके घर में पहले से AC लगा हुआ है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आजकल मार्केट में अलग-अलग AC मॉडल्स के लिए HEPA फिल्टर भी उपलब्ध हैं जिन्हें आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं से भी खरीद सकते हैं। एक बार अगर आप इसे अपने AC के एयर फिल्टर की जगह लगा देते हैं तो आपका AC भी एयर प्यूरीफायर का काम करेगा। दरअसल ये फिल्टर भी हवा में मौजूद प्रदूषण और एलर्जी पैदा करने वाले कणों को ब्लॉक कर देता है, जिससे रूम की हवा काफी हद तक क्लीन हो जाती है।