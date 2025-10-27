Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    एयर प्यूरीफायर मत खरीदना! AC कर देगा कमरे की हवा साफ, जानिए कैसे

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 08:00 PM (IST)

    दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए, लोग एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप अपने एयर कंडीशनर (AC) को भी एयर प्यूरीफायर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। HEPA या PM 2.5 फिल्टर वाले AC खरीदें, या पुराने AC में HEPA फिल्टर लगाएं। एक गीला कपड़ा भी AC फिल्टर पर लगाने से हवा को शुद्ध किया जा सकता है।

    prefferd source google
    Hero Image

    एयर प्यूरीफायर मत खरीदना! AC कर देगा कमरे की हवा साफ, जानिए कैसे

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली के बाद दिल्ली समेत कई इलाकों में इन दिनों प्रदूषण ने सबको परेशान कर दिया है। ऐसे में अब बहुत से लोग अपने घर की हवा को शुद्ध रखने के लिए एयर प्यूरीफायर तक खरीद रहे हैं, लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि आपका एयर कंडीशनर (AC) भी इस काम में आपकी मदद कर सकता है। जी हां, कुछ आसान तरीकों को अपना कर आप अपने AC को भी एयर प्यूरीफायर की तरह यूज कर सकते हैं। चलिए जानें कैसे...

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    HEPA या PM 2.5 फिल्टर वाला AC खरीदें

    इन दिनों अगर आप नया AC खरीद रहे हैं, तो इस बात का खास ध्यान रखें कि उस AC में HEPA या PM 2.5 फिल्टर हो। बहुत से ब्रांड्स HEPA या PM 2.5 फिल्टर टेक्नोलॉजी वाले AC पेश कर रहे हैं। दरअसल ये फिल्टर हवा में मौजूद धूल, धुआं और छोटे प्रदूषक कणों (PM 2.5) को हटाता है। जब AC कमरे की हवा को खींचकर ठंडा करता है, तो ये फिल्टर उसे क्लीन भी करता है। इस तरह के AC का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इससे रूम की एयर क्वालिटी 40 से 60% तक बेहतर हो सकती है।

    HEPA फिल्टर पुराने AC में लगाएं

    वहीं, अगर आपके घर में पहले से AC लगा हुआ है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आजकल मार्केट में अलग-अलग AC मॉडल्स के लिए HEPA फिल्टर भी उपलब्ध हैं जिन्हें आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं से भी खरीद सकते हैं। एक बार अगर आप इसे अपने AC के एयर फिल्टर की जगह लगा देते हैं तो आपका AC भी एयर प्यूरीफायर का काम करेगा। दरअसल ये फिल्टर भी हवा में मौजूद प्रदूषण और एलर्जी पैदा करने वाले कणों को ब्लॉक कर देता है, जिससे रूम की हवा काफी हद तक क्लीन हो जाती है।

    गीला कपड़ा भी लगाएं

    इतना ही नहीं अगर आप अलग से HEPA फिल्टर नहीं खरीदना चाहते, तो एक घरेलू तरीका भी अपना सकते हैं। जब आप अपने AC का एयर फिल्टर क्लीन करें, तो उसके ऊपर एक गीला सूती कपड़ा भी लगा दें। यह कपड़ा धूल और गंदगी के बारीक कणों को ब्लॉक कर देगा जिससे फिल्टर और अच्छे से हवा को साफ कर देगा।

    यह भी पढ़ें- Dyson ने भारत में लॉन्च किया अपना नया एयर प्यूरीफायर, 99.95% अल्ट्राफाइन पार्टिकल्स भी होंगे कैप्चर