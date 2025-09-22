नवरात्र 2025: Ghibli और 3D मॉडल छोड़िए अब सिनेमैटिक घाघरा-चोली पोर्ट्रेट्स में बदलें अपनी तस्वीर

टेक्नोलॉजी की दुनिया में नवरात्रि के त्योहार के साथ एक नया ट्रेंड वायरल हो रहा है। लोग AI की मदद से अपनी सेल्फी को नवरात्रि पोर्ट्रेट्स में बदल रहे हैं जैसे कि वे किसी प्रोफेशनल फोटोग्राफर द्वारा क्लिक की गई हों। Google Gemini के Nano Banana मॉडल का उपयोग करके यूजर्स अपनी तस्वीरों को इंडो-वेस्टर्न फ्यूजन लुक और कढ़ाईदार कुर्तों में बदल रहे हैं।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। कुछ वक्त पहले इंटरनेट पर Ghibli स्टाइल तस्वीरें काफी ज्यादा वायरल हुई थी जिसके बाद 3D मॉडल और सिनेमैटिक साड़ी वाला लुक भी काफी पॉपुलर हुआ। वहीं अब नवरात्रि का त्योहार शुरू हो गया है। इस त्योहार की शुरुआत के साथ ही सोशल मीडिया पर एक नया ट्रेंड काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। दरअसल अब लोग अपनी रेगुलर सेल्फी इमेज को AI की मदद से ऐसे नवरात्रि पोर्ट्रेट्स में बदल रहे हैं, जैसे वो मानो किसी प्रोफेशनल फोटोग्राफर ने क्लिक की हो।

इस फोटो को बनाने के लिए भी लोग Google Gemini के Nano Banana मॉडल का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस AI मॉडल की मदद से यूजर्स अपनी तस्वीरों को इंडो-वेस्टर्न फ्यूजन लुक, कढ़ाईदार कुर्तों और रेगुलर घाघरा-चोली जैसे आउटफिट्स में चेंज कर रहे हैं। Instagram और X पर काफी लोग इन AI-जनरेटेड रसवीरों को शेयर कर रहे हैं। चलिए जानें कैसे बनाएं सिनेमैटिक नवरात्रि पोर्ट्रेट्स...

कैसे बनाएं सिनेमैटिक घाघरा चोली नवरात्र पोर्ट्रेट्स? सबसे पहले तो Google Gemini ओपन करें।

वहां से अब Nano Banana इमेज जनरेशन मॉडल सिलेक्ट करें।

इसके बाद अपनी सेल्फी अपलोड करें।

इधर अब नीचे दिए गए प्रॉम्प्ट कॉपी-पेस्ट करें और सेंड बटन दबाएं। Transform me dancing in the middle of a Garba night. I'm holding colorful dandiya sticks, wearing a Ghagra-Choli with mirror work and embroidery. Glittering lights and a dancing group in the background. Her face reflects joy and energy.

अब कुछ सेकंड में आपकी फोटो तैयार हो जाएगी।

इसे आप सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं।

अगर आप कलर, ड्रेस, बैकग्राउंड या एक्सेसरीज बदलना चाहते हैं, तो प्रॉम्प्ट में अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ये दो अन्य प्रॉम्प्ट्स भी करें ट्राई Royal Garba Portrait “Show me in a royal avatar. Wearing a deep blue or emerald green embroidered Ghagra-Choli, heavy jewelry, and a maang tikka on her forehead. Holding gold-embellished dandiya sticks. The background is a temple courtyard, marigold flowers, and diyas.”