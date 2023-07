Featured story

खरीदा है नया Smartphone तो पुराने Android फोन से ऐसे करें कॉन्टेक्ट डिटेल्स ट्रांसफर, सेकंडों में हो जाएगा काम

How To Transfer Contact Details From Old To New Android Smartphone एक नया स्मार्टफोन खरीदने के साथ ही यूजर को पुराने डिवाइस की जरूरत महसूस नहीं होती। हालांकि नया स्मार्टफोन भी किसी काम का नहीं होता जब तक उसमें पुराने फोन में सेव्ड डेटा को ट्रांसफर न कर लिया जाए। हर यूजर को जानकारी होनी चाहिए कि पुराने स्मार्टफोन से नए डिवाइस में डेटा कैसे ट्रांसकर कर सकते हैं।