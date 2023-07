WhatsApp पर अनजान कॉलर से है परेशान तो ये तरीका आएगा आपके काम, बस फॉलो करें ये स्टेप्स

अगर आप वॉट्सऐप का इस्तेमाल करते हैं तो इस बात से अनजान नहीं होंगे कि ये अपने यूजर्स को बेहतर अनुभव देने के प्रयास में रहता है। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए कंपनी ने कुछ समय पहले एक एक फीचर पेश किया था जिससे आप अनजान नंबर के कॉल को वॉट्सऐप पर साइलेंट कर सकते है। आइये इसके बारे में जानते हैं।

silence calls from unknown numbers on whatsApp, know the details here

