अपने स्मार्टवॉच पर इस्तेमाल करने जा रहे हैं WhatsApp तो दिमाग में बिठा लें ये जरूरी बातें

हाल ही में वॉट्सऐप ने Google के WearOS पर चलने वाले स्मार्टवॉच के लिए ऐप पेश किया है। इसकी मदद से आप अपने स्मार्टवॉच में ही WhatsApp चला सकते हैं और अपने परिवार और दोस्तों को बिना फोन के भी रिप्लाई कर सकते है। ऐसे में ये आपकी मदद कर सकता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन से ऐसे पॉइंट है जिनको आपदिमाग में रखें।

Important point of WhatsApp to keep in mind, know the details here

