iPhone में Siri की जगह ChatGPT वॉयस असिस्टेंट कैसे सेट करें? बटन दबाते ही देगा जवाब
ओपनएआई के चैटजीपीटी ने आईओएस अपडेट के बाद आईफोन 15 प्रो और बाद के मॉडलों के लिए एक्शन बटन में एक नया शॉर्टकट जोड़ा है। इससे उपयोगकर्ता सीधे चैटजीपीटी के वॉयस मोड का उपयोग कर सकते हैं, जो सिरी से कहीं बेहतर और तेज है। अब ऐप खोले बिना एक बटन दबाकर वॉयस चैट शुरू की जा सकती है, जिससे समय की बचत होती है और कई काम आसान हो जाते हैं।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी iPhone में Siri की जगह एक बेहतर और फास्ट वॉइस असिस्टेंट इस्तेमाल करना चाहते हैं? तो OpenAI अब आपकी यह इच्छा भी पूरी कर रहा है। जी हां, ChatGPT ने iOS में अपने नए अपडेट के बाद iPhone 15 Pro और उसके बाद के मॉडल्स के लिए मौजूदा एक्शन बटन में एक नया शॉर्टकट जोड़ने की सुविधा दी है, जिसके जरिए आप सीधे ChatGPT के वॉइस मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं।
यानी अब एक बटन दबाकर आप ChatGPT के वॉइस मोड से बातें कर पाएंगे और उससे कोई भी सवाल पूछ पाएंगे। अगर इसकी तुलना Siri से करें तो ChatGPT वॉयस असिस्टेंट उससे कहीं बेहतर है।
ऐप खोलने की भी जरूरत नहीं
जागरण की टीम ने भी इस फीचर को अपने iPhone 16 Pro पर टेस्ट किया है और यह काफी अच्छा काम कर रहा है। एक्शन बटन से ChatGPT के वॉइस मोड को एक्सेस करने से यह काफी बेहतर हो जाता है। इससे आपका काफी टाइम बच सकता है और आप ऐप खोले बिना सीधे वॉइस चैट शुरू कर सकते हैं। भले ही Apple ने Siri को सिस्टम लेवल पर लॉक कर रखा है, लेकिन यह फीचर्स आपको एक अलग असिस्टेंट सेटअप करने का ऑप्शन देता है, जिससे आपके कई काम आसान हो सकते हैं।
iPhone में ChatGPT वॉयस असिस्टेंट कैसे सेट करें?
- सबसे पहले तो App Store से ChatGPT ऐप डाउनलोड करें और लॉगिन करें।
- इसके बाद iPhone Settings ओपन करें और Action Button पर टैप करें।
- यहां से अब Controls सेक्शन में मौजूदा शॉर्टकट के आगे दिए गए 'Choose Control' आइकन पर क्लिक करें।
- इसके बाद सर्च बार में ChatGPT टाइप करें।
- यहां से अब आप Open ChatGPT Voice वाले टॉगल को सेट कर सकते हैं।
