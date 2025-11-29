Black Friday Sale: अमेजन पर इतना सस्ता मिल रहा iPhone 16, फ्लैट डिस्काउंट के साथ हैं और भी ऑफर्स
Amazon की Black Friday Sale में iPhone 16 अब काफी कम कीमत पर मिल रहा है। पहले इसकी कीमत iPhone 17 लॉन्च के बाद भी कम हुई थी और अब ब्लैक फ्राइडे सेल में ये और भी सस्ता मिल रहा है। Amazon सीधे डिस्काउंट, बैंक ऑफर, एक्सचेंज बोनस और EMI जैसे बेनिफिट्स दे रहा है। ऐसे में अगर कोई नया iPhone लेना चाहता है, तो ये एक अच्छा मौका है।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। iPhone 16 इस समय एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर Black Friday Sale की वजह से कम कीमत में उपलब्ध है। Amazon ने इस Apple फोन पर डिस्काउंट दिया है, जिससे इसकी मार्केट प्राइस के मुकाबले कीमत काफी घट गई है। डायरेक्ट डिस्काउंट के अलावा कंपनी बैंक ऑफर, एक्सचेंज बोनस और दूसरे डील बेनिफिट्स भी दे रही है ताकि iPhone 16 की कीमत और कम हो सके।
iPhone 16 पर ये है डील
iPhone 16 को भारत में 2024 में लॉन्च किया गया था और इसका बेस वेरिएंट 128GB स्टोरेज के साथ 79,900 रुपये की शुरुआती कीमत पर आया था। इस साल iPhone 17 आने के बाद इसकी आधिकारिक कीमत 69,900 रुपये कर दी गई। Amazon ब्लैक फ्राइडे सेल ऑफर में ग्राहक iPhone 16 को 62,900 रुपये की कम कीमत में खरीद सकते हैं।
ई-कॉमर्स कंपनी ने iPhone 16 पर 3,000 रुपये का डिस्काउंट दिया है, जिससे इसके बेस वेरिएंट की कीमत 66,900 रुपये हो गई है। ग्राहक बैंक ऑफर्स के साथ इस फ्लैगशिप फोन की कीमत और कम कर सकते हैं। बैंक ऑफर के साथ ग्राहक 4,000 तक का इंस्टेंट डिस्काउंट भी पा सकते हैं।
इन सब ऑफर्स को जोड़कर ब्लैक फ्राइडे सेल के दौरान iPhone 16 की कीमत 62,900 रुपये हो जाती है। ये डील iPhone 16 128GB वेरिएंट के सभी पांच कलर ऑप्शन्स पर लागू है।
बैंक ऑफर खासतौर पर ICICI Bank और SBI Credit Card के फुल स्वाइप ट्रांजैक्शन्स पर लागू है। EMI ऑफर भी है, जिससे ग्राहक बिना पूरी कीमत एक साथ चुकाए iPhone 16 खरीद सकते हैं।
इसके अलावा, Amazon एक्सचेंज बोनस के रूप में 47,250 रुपये तक का फायदा भी दे रहा है, जिससे नए फोन की कीमत और कम हो सकती है। हालांकि ये रकम इस पर निर्भर करेगी कि आपका पुराना स्मार्टफोन कौन सा मॉडल है, उसकी हालत कैसी है और आपके लोकेशन पर ऑफर उपलब्ध है या नहीं। खरीदने से पहले ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि ऑफर की सारी शर्तें ध्यान से पढ़ें।
iPhone 16 के फीचर्स की बात करें तो ये Bionic A18 चिप, 48MP फ्यूजन कैमरा, 6.1-इंच डिस्प्ले, 22 घंटे तक के वीडियो प्लेबैक और एक्शन बटन जैसे फीचर्स के साथ आता है।
