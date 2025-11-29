Black Friday Sale: अमेजन पर इतना सस्ता मिल रहा iPhone 16, फ्लैट डिस्काउंट के साथ हैं और भी ऑफर्स

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। iPhone 16 इस समय एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर Black Friday Sale की वजह से कम कीमत में उपलब्ध है। Amazon ने इस Apple फोन पर डिस्काउंट दिया है, जिससे इसकी मार्केट प्राइस के मुकाबले कीमत काफी घट गई है। डायरेक्ट डिस्काउंट के अलावा कंपनी बैंक ऑफर, एक्सचेंज बोनस और दूसरे डील बेनिफिट्स भी दे रही है ताकि iPhone 16 की कीमत और कम हो सके।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

iPhone 16 पर ये है डील iPhone 16 को भारत में 2024 में लॉन्च किया गया था और इसका बेस वेरिएंट 128GB स्टोरेज के साथ 79,900 रुपये की शुरुआती कीमत पर आया था। इस साल iPhone 17 आने के बाद इसकी आधिकारिक कीमत 69,900 रुपये कर दी गई। Amazon ब्लैक फ्राइडे सेल ऑफर में ग्राहक iPhone 16 को 62,900 रुपये की कम कीमत में खरीद सकते हैं।

ई-कॉमर्स कंपनी ने iPhone 16 पर 3,000 रुपये का डिस्काउंट दिया है, जिससे इसके बेस वेरिएंट की कीमत 66,900 रुपये हो गई है। ग्राहक बैंक ऑफर्स के साथ इस फ्लैगशिप फोन की कीमत और कम कर सकते हैं। बैंक ऑफर के साथ ग्राहक 4,000 तक का इंस्टेंट डिस्काउंट भी पा सकते हैं।