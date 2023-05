एक क्लिक से आपको लग सकती है लाखों की चपत, WhatsApp पर आने वाले इन लिंक से रहें सावधान

नई दिल्ली, टेक डेस्क। हाल के दिनों में वॉट्सऐप पर स्पैम कॉल और मैसेज की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। देश भर में कई लोग इन घोटालों के झांसे में आ गए हैं और कई लोगों के लाखों रुपए डूब गए हैं। हाल ही में चंडीगढ़ के एक व्यक्ति ने वॉट्सऐप पर मिली एक अज्ञात लिंक पर क्लिक किया, जिसके बाद उसने लाखों रुपये गंवा दिए। जब उसने लिंक पर क्लिक किया तो जालसाज ने उसका फोन हैक कर लिया और उसके खाते से करीब 17 लाख रुपए उड़ा लिए।

जहां, वॉट्सऐप अपने प्लेटफॉर्म पर स्पैम और धोखाधड़ी को रोकने के लिए जरूरी कदम उठा रहा है, वहीं यूजर्स के लिए अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना भी जरूरी है। वॉट्सऐप पर खुद को सुरक्षित रखने के लिए हम आपको यहां कुछ जरूरी टिप्स बता रहे हैं।

टू-स्टेप वेरिफिकेशन कितना जरूरी?

आप टू-स्टेप वेरिफिकेशन फीचर का उपयोग करके अपने वॉट्सऐप अकाउंट की सुरक्षा में सुधार कर सकते हैं। जब आप अपना अकाउंट रीसेट या वेरिफाई करते हैं, तो यह सुविधा आपको छह अंकों का पिन दर्ज करने के लिए कहेगी, जो आपको फिशिंग हमलों से आपके खाते को स्कैमर्स के खिलाफ सुरक्षित रहने में मदद करेगा।

ब्लॉक और रिपोर्ट कैसे करें?

अगर आपको किसी अज्ञात व्यक्ति से असामान्य जानकारी मांगने या अजीब अनुरोध करने का मैसेज मिलता है, तो स्पष्टीकरण के लिए सीधे संगठन या व्यक्ति से संपर्क करें। व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें या पैसे न भेजें। स्कैम को रोकने के लिए वॉट्सऐप पर ब्लॉकिंग और रिपोर्टिंग सुविधा का उपयोग करें। अनजान फोन नंबरों का जवाब देने से बचें और किसी भी संदिग्ध खाते को ब्लॉक और रिपोर्ट करें।

ग्रुप प्राइवेसी सेटिंग एडजस्ट करना कितना जरूरी?

वॉट्सऐप की प्राइवेसी सेटिंग्स और ग्रुप इनवाइट सिस्टम से आप यह कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन आपको ग्रुप में जोड़ सकता है। अगर आप एक संदिग्ध समूह चैट देखते हैं, तो आप को छोड़ सकते हैं और इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं।

कौन देख रहा है आपकी डिटेल?

आप अपनी प्रोफाइल फोटो और ऑनलाइन स्टेटस जैसी अपनी पर्सनल जानकारी मैनेज कर सकते हैं। ऐसे में आप चुनें कि इसे कौन देख सकता है। यहां आपको तीन विकल्प मिलते हैं, जिसमें आप everyone, select contacts और no one विकल्प में से चुन सकते हैं। आपके ऑनलाइन होने पर कौन आपको देख सकता है, इसे सीमित करके अपनी ऑनलाइन उपस्थिति को निजी रखें। ज्यादा सुरक्षा के लिए केवल विश्वसनीय संपर्कों के साथ व्यक्तिगत विवरण साझा करें।

वॉट्सऐप खाते से जुड़े डिवाइस की करें जांच

लिंक किए गए डिवाइस की सूची पर हमेशा नजर रखें। अगर आप किसी अपरिचित डिवाइस के संपर्क में आते हैं, तो तुरंत लॉग आउट करें। अगर आपको संदेह है कि कोई वॉट्सऐप वेब/डेस्कटॉप के माध्यम से आपके खाते को एक्सेस कर रहा है, तो अपने फोन का उपयोग करने वाले सभी कंप्यूटरों से लॉग आउट करें।

अनजान लिंक पर क्लिक करना कितना सही?

नकली फिशिंग लिंक का उपयोग करने वाले स्कैमर्स से सावधान रहें। अगर आपको कोई संदेहास्पद टेक्स्ट या अनुरोध मिलता है, तो जवाब देने से पहले कुछ देर सोचें। विचार करें कि क्या अनुरोध असामान्य है, और किसी भी असत्यापित लिंक पर क्लिक करने से बचें।

पर्सनल जानकारी को साझा न करें

हम अलग अलग लेन-देन के लिए प्रतिदिन इंटरनेट का उपयोग करते हैं। ऐसे में हमारी व्यक्तिगत जानकारी और गोपनीयता को सुरक्षित रखना जरूरी है। इसके लिए अपना पता, फोन नंबर, पासवर्ड, क्रेडिट/डेबिट कार्ड नंबर और बैंक खाता जानकारी जैसे संवेदनशील विवरण साझा करने से बचना सबसे अच्छा है।