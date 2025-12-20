Language
    Gmail Tips: अब अपनी मर्जी के समय पर भेजें ईमेल; इस फीचर को करें इस्तेमाल

    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 10:30 AM (IST)

    अगर आपने कभी देर रात ईमेल ड्राफ्ट किया है और चाहते हैं कि आपका मैसेज सही समय पर किसी के इनबॉक्स में पहुंचे। तो Gmail का 'शेड्यूल सेंड' फीचर आपके लिए ए ...और पढ़ें

    Gmail में ई-मेल शेड्यूल करने का तरीका यहां जानें।

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Gmail दुनियाभर में एक पॉपुलर ई-मेल सर्विस है। इसका इस्तेमाल पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों काम के लिए लोग करते हैं। इसमें काफी सारे फीचर्स ऐसे मिलते हैं, जिसके बारे में लोगों को सालों से इस्तेमाल करने के भी पता नहीं होता है। ऐसा ही एक फीचर ई-मेल को शेड्यूल करने वाला है। ये तब काम आता है, जब आप किसी ई-मेल को पहले से टाइप कर लेते हैं, लेकिन भेजना किसी निश्चित समय पर चाहते हैं। आइ जानते हैं इसे इस्तेमाल करने का तरीका।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Gmail के डेस्कटॉप वर्जन में ई-मेल कैसे शेड्यूल करें?

    Gmail के डेस्कटॉप वर्जन में ईमेल शेड्यूल करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें:

    • Gmail पर जाएं और अपने अकाउंट से साइन इन करें।
    • नया ईमेल लिखने के लिए टॉप लेफ्ट कॉर्नर से 'Compose' पर क्लिक करें।
    • अपना ईमेल लिखें फिर रिसीपिएंट का नाम, सब्जेक्ट और मैसेज डालें।
    • फिर बॉटम लेफ्ट से 'Send' बटन के बगल में, डाउन ऐरो (▾) पर क्लिक करें।
    • 'Schedule send' चुनें।
    • Gmail के सुझाए गए समय में से कोई एक चुनें (जैसे 'कल सुबह') या अपना समय सेट करने के लिए 'Pick date & time' पर क्लिक करें।
    • 'Schedule send' पर क्लिक करें। आपका ईमेल अब चुने हुए समय पर अपने आप भेज दिया जाएगा।

    ध्यान दें: Gmail शेड्यूल किए गए ईमेल आपके शेड्यूल करते समय आपके टाइमजोन के आधार पर भेजता है। आप एक बार में 100 ईमेल तक शेड्यूल कर सकते हैं।

    Gmail के मोबाइल ऐप (Android या iPhone) में ईमेल कैसे शेड्यूल करें?

    • Android और iPhone दोनों पर Gmail के मोबाइल ऐप में ईमेल शेड्यूल करने के लिए, इन स्टेप्स को फॉलो करें:
    • अपने फोन पर Gmail ऐप ओपन करें।
    • नया ईमेल शुरू करने के लिए 'Compose' बटन पर टैप करें।
    • रिसीवर का ईमेल एड्रेस, सब्जेक्ट और अपना मैसेज डालें।
    • स्क्रीन के टॉप-राइट कॉर्नर से तीन डॉट्स (⋮) पर टैप करें (iPhone पर, ये स्क्रीन के टॉप-राइट या बॉटम में दिखाई दे सकता है)।

