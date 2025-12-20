Gmail Tips: अब अपनी मर्जी के समय पर भेजें ईमेल; इस फीचर को करें इस्तेमाल

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Gmail दुनियाभर में एक पॉपुलर ई-मेल सर्विस है। इसका इस्तेमाल पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों काम के लिए लोग करते हैं। इसमें काफी सारे फीचर्स ऐसे मिलते हैं, जिसके बारे में लोगों को सालों से इस्तेमाल करने के भी पता नहीं होता है। ऐसा ही एक फीचर ई-मेल को शेड्यूल करने वाला है। ये तब काम आता है, जब आप किसी ई-मेल को पहले से टाइप कर लेते हैं, लेकिन भेजना किसी निश्चित समय पर चाहते हैं। आइ जानते हैं इसे इस्तेमाल करने का तरीका।